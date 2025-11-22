Reportan asesinato en ataque armado de Lauro Orozco, exalcalde en Chihuahua

México
/ 22 noviembre 2025
    Reportan asesinato en ataque armado de Lauro Orozco, exalcalde en Chihuahua
    Se reportó el asesinato de Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, y excandidato a diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), volvió a encender las alertas sobre la violencia en el noroeste del estado. FOTO: ESPECIAL

Hasta el momento, ninguna autoridad ha vinculado el ataque con algún grupo delictivo específico

Se reportó el asesinato de Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, y excandidato a diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), volvió a encender las alertas sobre la violencia en el noroeste del estado.

El político fue ejecutado a balazos la tarde del miércoles 19 de noviembre en plena zona urbana, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Licenciado’ y escoltas reciben prisión preventiva por homicidio de Carlos Manzo

Orozco Gómez, quien gobernó el municipio entre 2021 y 2024, fue encontrado sin vida dentro de una camioneta Chevrolet Cheyenne gris estacionada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

El informe preliminar detalla que presentaba dos heridas de bala: una en el pómulo izquierdo, “con salida en el ojo derecho”, y otra en el cuello del mismo lado.

La agresión ocurrió alrededor de las 14:19 horas, cuando corporaciones de Seguridad Pública reportaron a los agentes ministeriales la presencia de un hombre sin vida dentro de un vehículo. Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) confirmó en el lugar que se trataba del exalcalde.

TE PUEDE INTERESAR: Atacan a balazos, minicasino, billar y vivienda por segunda vez, en Culiacán

En la escena, peritos aseguraron dos casquillos calibre 9 milímetros y dos teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo resguardo para análisis balístico y extracción de información. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Como parte de las primeras diligencias, un familiar declaró que Orozco Gómez había salido minutos antes de su domicilio rumbo a una bodega relacionada con su negocio de venta de cerveza, vinos y licores, actividad que operaba en la región.

La FGE señaló que la investigación permanece en fase preliminar: no hay detenidos ni una línea de investigación confirmada. La autoridad continúa con análisis periciales, revisión de cámaras de la zona y reconstrucción de la ruta de la víctima.

LAMENTAN CRIMEN

A través de sus redes oficiales, Movimiento Ciudadano Chihuahua expresó su pesar por el crimen: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los habitantes de Ignacio Zaragoza, convencidos de que su trabajo perdurará en la memoria de quienes compartieron con él la misión de trabajar por el noroeste”, señaló la dirigencia estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 10 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2024

Hasta el momento, ninguna autoridad ha vinculado el ataque con algún grupo delictivo específico.

Temas


Violencia
ataque armado

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


FGE
Movimiento Ciudadano

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’