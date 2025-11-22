Reportan asesinato en ataque armado de Lauro Orozco, exalcalde en Chihuahua

Se reportó el asesinato de Lauro Orozco Gómez, exalcalde de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, y excandidato a diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), volvió a encender las alertas sobre la violencia en el noroeste del estado.

El político fue ejecutado a balazos la tarde del miércoles 19 de noviembre en plena zona urbana, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Licenciado’ y escoltas reciben prisión preventiva por homicidio de Carlos Manzo

Orozco Gómez, quien gobernó el municipio entre 2021 y 2024, fue encontrado sin vida dentro de una camioneta Chevrolet Cheyenne gris estacionada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

El informe preliminar detalla que presentaba dos heridas de bala: una en el pómulo izquierdo, “con salida en el ojo derecho”, y otra en el cuello del mismo lado.

La agresión ocurrió alrededor de las 14:19 horas, cuando corporaciones de Seguridad Pública reportaron a los agentes ministeriales la presencia de un hombre sin vida dentro de un vehículo. Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) confirmó en el lugar que se trataba del exalcalde.

TE PUEDE INTERESAR: Atacan a balazos, minicasino, billar y vivienda por segunda vez, en Culiacán

En la escena, peritos aseguraron dos casquillos calibre 9 milímetros y dos teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo resguardo para análisis balístico y extracción de información. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Como parte de las primeras diligencias, un familiar declaró que Orozco Gómez había salido minutos antes de su domicilio rumbo a una bodega relacionada con su negocio de venta de cerveza, vinos y licores, actividad que operaba en la región.

La FGE señaló que la investigación permanece en fase preliminar: no hay detenidos ni una línea de investigación confirmada. La autoridad continúa con análisis periciales, revisión de cámaras de la zona y reconstrucción de la ruta de la víctima.

LAMENTAN CRIMEN

A través de sus redes oficiales, Movimiento Ciudadano Chihuahua expresó su pesar por el crimen: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los habitantes de Ignacio Zaragoza, convencidos de que su trabajo perdurará en la memoria de quienes compartieron con él la misión de trabajar por el noroeste”, señaló la dirigencia estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 10 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2024

Hasta el momento, ninguna autoridad ha vinculado el ataque con algún grupo delictivo específico.