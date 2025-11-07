Detienen a dos hombres que fumaban cristal en autobús; Ejército halla 10 kilos de droga

Noticias
/ 7 noviembre 2025
    Detienen a dos hombres que fumaban cristal en autobús; Ejército halla 10 kilos de droga
    El conductor del autobús solicitó apoyo a los elementos castrenses, debido a que dos pasajeros se encontraban fumando cristal dentro de la unidad, lo que causó alarma entre los demás pasajeros. /FOTO: ESPECIAL

Detenciones
Drogas

CDMX

Sedena

El conductor pidió ayuda al Ejército tras descubrir que dos pasajeros consumían droga; un binomio canino localizó una maleta con cristal

HALACHÓ, YUC.- Elementos del Ejército Mexicano aseguraron 10 kilogramos de cristal y detuvieron a dos hombres que viajaban en un autobús de pasajeros, durante una revisión en el puesto de control militar de Halachó, Yucatán.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del autobús solicitó apoyo a los militares destacados en la Caseta de Inspección Fitosanitaria, luego de que dos pasajeros fueran sorprendidos fumando cristal dentro de la unidad, provocando alarma entre los demás viajeros.

TE PUEDE INTERESAR: Sin reporte de ‘supuesto atentado’ contra embajadora de Israel: SRE y SSPC

Los elementos castrenses intervinieron de inmediato y detuvieron a los individuos, originarios de Oaxaca y Jalisco, quienes presentaban síntomas de intoxicación.

Durante la inspección, un binomio canino de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) marcó una de las gavetas del camión. En su interior se localizó una maleta con varios paquetes que contenían 10 kilos de cristal, distribuidos en envoltorios sellados.

La droga, los detenidos y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su origen y destino final. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

