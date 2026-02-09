Detienen a extranjero en hotel de Veracruz por presunto intento de abuso contra niña de 7 años

Noticias
/ 9 febrero 2026
    Detienen a extranjero en hotel de Veracruz por presunto intento de abuso contra niña de 7 años
    La menor dijo a sus familiares que el extranjero intentó tocarla y forzarla a irse con él. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Un incidente en la zona turística de Veracruz activó la intervención del DIF municipal y de la Fiscalía estatal

POZA RICA, VER.- Una persona de nacionalidad extranjera fue detenida en un hotel de la zona turística de la ciudad y puerto de Veracruz, luego de ser señalada por presuntamente intentar abusar de una menor de siete años durante la noche del domingo 8 de febrero.

De acuerdo con el relato de los familiares, la niña forma parte de una familia dedicada a la venta de recuerdos y artesanías, que se encontraba ofreciendo sus productos cuando el señalado intentó llevársela hacia el hotel donde se hospedaba.

Según la misma versión, la menor dijo a sus familiares que el extranjero intentó tocarla y forzarla a irse con él, lo que derivó en que comerciantes de la zona lo persiguieran hasta la entrada del inmueble.

Al llegar, el personal de seguridad impidió el acceso de las personas que lo seguían, por lo que familiares acusaron al hotel de proteger al presunto agresor, mientras arribaban elementos de corporaciones de seguridad. Un familiar declaró: “La persona que cometió el delito es persona extranjera... quiero hacer un llamado a las autoridades porque el apoyo llegó tarde... demoró más de media hora en llegar... y el hotel lo está encubriendo”.

El ayuntamiento de Veracruz informó en un comunicado que la situación fue atendida por el DIF municipal, con el propósito de brindar apoyo a la menor y a su familia ante la agresión reportada.

La autoridad municipal añadió que la menor y su familia permanecen en resguardo mientras se determina la forma en que la Fiscalía General del Estado (FGE) procederá contra el extranjero señalado, y precisó que personal de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF y de SIPINNA acudió a brindar apoyo.

Horas después, elementos de la FGE retuvieron a la persona extranjera y la trasladaron a un centro de detención; hasta el momento, se desconoce su situación legal. De manera extraoficial se indicó que sería originaria de Dinamarca, sin que se hayan dado más datos de identificación. Con información de La Jornada

Turismo

Veracruz

FGE

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

