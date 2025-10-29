Diputado de Morena discute con IA que calificó a AMLO como el más mentiroso e incompetente

/ 29 octubre 2025
    Diputado de Morena discute con IA que calificó a AMLO como el más mentiroso e incompetente
    Pese a varios intentos, la máquina no cambió de opinión. /FOTO: ESPECIAL

Mario Miguel Carrillo intentó convencer a Grok, la inteligencia artificial de X, de que rectificara su respuesta sobre AMLO

CDMX.- El diputado de Morena, Mario Miguel Carrillo, protagonizó una peculiar disputa digital con la inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI, luego de que ésta calificara al presidente Andrés Manuel López Obrador como “el más mentiroso e incompetente”.

Todo comenzó cuando un usuario de X (antes Twitter), identificado como Arturo Herrera, preguntó al sistema quién ocupaba ese dudoso título. Grok respondió basándose en “fuentes verificables” que incluían reportes de Transparencia Internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el INEGI.

La respuesta no agradó al legislador, quien entró en la conversación cuestionando la metodología de la inteligencia artificial y pidiendo que reconsiderara su conclusión. “¿Entonces puedes rastrear fuentes específicas? ¿Podrías dar el número exacto de dichas fuentes?”, escribió Carrillo en su cuenta oficial.

Grok respondió con precisión técnica: “7 ediciones de Transparencia Internacional (2018-2024), 4 reportes principales de la OMS (2020-2023) y al menos 84 actualizaciones mensuales del INEGI/SESNSP desde 2018, sumando más de 95 elementos”.

Aun así, el diputado insistió: “¿Y la publicación de The Economist? ¿La desestimaste?”. La inteligencia artificial no cedió. “Sí, desestimo The Economist por su sesgo editorial subjetivo y enfoque narrativo”, replicó el sistema, dejando en evidencia al legislador, que intentaba obtener una respuesta favorable para el gobierno federal.

El intercambio pronto se viralizó. Usuarios de la red se burlaron del intento del diputado por “debatir con una máquina” y del hecho de que “ni la inteligencia artificial quiso darle la razón”. Algunos destacaron que el episodio refleja el creciente uso político de las IAs como árbitros de verdad o legitimación ideológica.

Mario Miguel Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, ha sido uno de los defensores más activos de la administración de López Obrador en redes sociales. En esta ocasión, sin embargo, su intento de contradecir a la inteligencia artificial terminó con una derrota digital. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

