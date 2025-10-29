Productores de maíz en Jalisco levantan bloqueos tras acuerdo parcial con el gobierno federal

CDMX.- Los productores de maíz de Jalisco levantaron este miércoles los 11 bloqueos carreteros que mantuvieron desde el lunes para exigir un mejor precio a sus cosechas, luego de alcanzar un acuerdo parcial con el gobierno federal durante una negociación que se prolongó hasta la madrugada.

Aunque el pacto incluye un apoyo de 950 pesos por tonelada, los agricultores advirtieron que no están satisfechos con los resultados, pero decidieron liberar las vías “por humanidad” y para no afectar más a la población.

“No estamos conformes con el acuerdo, pero tampoco queremos afectar más a la gente. Había personas que llevaban hasta 36 horas atoradas y nosotros no queremos eso”, declaró Ricardo Hernández, uno de los líderes del movimiento campesino en Jalisco.

El dirigente explicó que el convenio alcanzado con la Secretaría de Gobernación (Segob) es más favorable que el inicialmente planteado por el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, quien había propuesto fijar el precio en 6 mil 50 pesos por tonelada.

Con el nuevo esquema, los productores recibirán un subsidio de 950 pesos por tonelada, independientemente del precio de venta en el mercado. “Si conseguimos un precio de 5 mil 500, ya con los 950 del apoyo andas consiguiendo más de los 6 mil 50 que imponía Berdegué, y buscándole, en una de esas sí podemos conseguir casi los 7 mil pesos por tonelada”, explicó Hernández.

Aun así, los maiceros insistieron en que su exigencia se mantiene: un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada, con el argumento de que solo así se cubren los costos de producción y una ganancia justa.

Los agricultores señalaron que enfrentan una competencia desigual frente a Estados Unidos, donde los productores reciben subsidios millonarios que permiten colocar el maíz a precios muy bajos en el mercado internacional.

Tras los acuerdos firmados en la Ciudad de México, desde las 6:00 de la mañana los campesinos comenzaron a liberar carreteras, y hacia las 9:00 horas el gobierno de Jalisco confirmó la reapertura total de los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Con información de El Universal