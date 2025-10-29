Senadora de Morena pide a Paco Ignacio Taibo ofrecer disculpa por comentarios misóginos

/ 29 octubre 2025
    Senadora de Morena pide a Paco Ignacio Taibo ofrecer disculpa por comentarios misóginos
    Hemos sido invisibilizadas en la historia, en la ciencia, en todo, y en este caso, él nos invisibiliza en la literatura, señaló. /FOTO: ESPECIAL

La senadora morenista Martha Lucía Mícher pidió al director del FCE rectificar y disculparse por los comentarios con los que, dijo, ‘invisibilizó’ a las mujeres en la literatura mexicana

CDMX.- La senadora de Morena Martha Lucía Mícher Camarena emplazó al director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, a rectificar y ofrecer una disculpa pública por los comentarios misóginos que realizó durante la presentación de la colección “25 para 25” en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora consideró que el escritor “no solo ofendió a las mujeres, sino que las invisibilizó”, y lo instó a reconocer su error. “Paco Ignacio es un hombre muy inteligente, pero se le olvidan algunos detalles, como nada más las mujeres. Entonces, yo creo que el señor tiene que rectificar. [...] Yo le hago un llamado a que aprenda de estas lecciones y, si puede, ofrezca una disculpa”, expresó en entrevista.

Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, aclaró que, aunque los dichos de Taibo fueron desafortunados, no considera que deba dejar su cargo al frente del FCE.

“Yo no me atrevería a que dejara su cargo, me atrevería a que se ponga a estudiar y destine parte del presupuesto del Fondo a una investigación sobre la producción femenina en la historia”, propuso.

El incidente ocurrió el 24 de octubre, cuando Taibo fue cuestionado sobre la escasa presencia de mujeres en la colección “25 para 25”, integrada por 27 títulos. El funcionario respondió con una declaración que desató críticas generalizadas en medios y redes sociales:

“Si partimos de la cuota (de género), dices: bueno, si sé de un poemario, escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, mano.”

Las palabras del escritor fueron consideradas misóginas y despectivas, además de reabrir el debate sobre la representación femenina en la literatura promovida por el Estado.

Mícher Camarena lamentó que Taibo “haya confundido la defensa del mérito literario con la negación del papel histórico de las mujeres”.

“Lo que hay que responder no es que no hay producción femenina, sino que no tenemos información de todo lo que se produjo. Hemos sido invisibilizadas en la historia, en la ciencia, en todo, y en este caso, él nos invisibiliza en la literatura”, afirmó. Con información de El Universal

Temas


Literatura
Misoginia

Localizaciones


CDMX

Personajes


Paco Ignacio Taibo Ii
Martha Lucía Mícher

Organizaciones


Senado De la República

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

