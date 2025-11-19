Diputado del PAN acusa a Alcalde de divulgar datos sensibles y exige investigación de oficio

CDMX.- El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, pidió a la Secretaría Anticorrupción y a Transparencia para el Pueblo iniciar una investigación de oficio contra la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, por presuntas violaciones al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. La petición surge luego de que Alcalde difundiera en redes sociales un presunto contrato del activista Edson Andrade con el Partido Acción Nacional por más de 2 millones de pesos.

A través de su cuenta de X, Téllez Hernández acusó a la lideresa morenista de cometer actos “inmorales, inhumanos e ilegales” al revelar información sensible sin consentimiento del titular. Señaló que la publicación coloca en riesgo al joven impulsor de la marcha de la llamada Generación Z y vulnera la legislación sobre datos personales. “Ese dolo de tu parte no puede aplaudirse, es una completa irresponsabilidad”, expresó.

El legislador aseguró que la difusión del documento respondió a un intento de “controlar el desgaste” del gobierno y de Morena tras la movilización del 15 de noviembre. Consideró que la exposición pública del contrato constituye un agravio grave a la privacidad y a los derechos ARCO, y que además sienta un precedente preocupante.

Téllez exigió la intervención inmediata de la Secretaría de Buen Gobierno y Transparencia para ordenar el retiro de todas las publicaciones relacionadas con el caso y para iniciar una supervisión que derive en las sanciones correspondientes. También pidió que, de ser necesario, se dé vista a la Fiscalía General de la República para investigar la posible comisión de delitos.

El diputado panista llamó la atención sobre la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que como sujeto obligado a resguardar datos derivados de la regulación de partidos políticos, su papel en este caso “deja mucho que desear”. Consideró indispensable investigar si la información difundida provino de instancias vinculadas al órgano electoral.

“¡Basta de abusos! y ¡Basta de la impunidad que cubre a los de la #4T!”, concluyó Téllez, quien reiteró que el caso debe analizarse con rigor institucional para evitar que se normalice la exposición indebida de datos personales en el debate político. Con información de El Universal