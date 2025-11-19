Diputado del PAN acusa a Alcalde de divulgar datos sensibles y exige investigación de oficio

Noticias
/ 19 noviembre 2025
    Diputado del PAN acusa a Alcalde de divulgar datos sensibles y exige investigación de oficio
    Piden que, de ser necesario, se dé vista a la Fiscalía General de la República para investigar la posible comisión de delitos. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


delitos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena

El diputado Héctor Saúl Téllez solicitó a órganos anticorrupción y de transparencia investigar a la dirigente de Morena por difundir un presunto contrato del impulsor de la marcha de la Generación Z

CDMX.- El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, pidió a la Secretaría Anticorrupción y a Transparencia para el Pueblo iniciar una investigación de oficio contra la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, por presuntas violaciones al derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. La petición surge luego de que Alcalde difundiera en redes sociales un presunto contrato del activista Edson Andrade con el Partido Acción Nacional por más de 2 millones de pesos.

A través de su cuenta de X, Téllez Hernández acusó a la lideresa morenista de cometer actos “inmorales, inhumanos e ilegales” al revelar información sensible sin consentimiento del titular. Señaló que la publicación coloca en riesgo al joven impulsor de la marcha de la llamada Generación Z y vulnera la legislación sobre datos personales. “Ese dolo de tu parte no puede aplaudirse, es una completa irresponsabilidad”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Grupo Salinas arremete contra la Corte: ‘resoluciones dictadas desde Palacio Nacional’

El legislador aseguró que la difusión del documento respondió a un intento de “controlar el desgaste” del gobierno y de Morena tras la movilización del 15 de noviembre. Consideró que la exposición pública del contrato constituye un agravio grave a la privacidad y a los derechos ARCO, y que además sienta un precedente preocupante.

Téllez exigió la intervención inmediata de la Secretaría de Buen Gobierno y Transparencia para ordenar el retiro de todas las publicaciones relacionadas con el caso y para iniciar una supervisión que derive en las sanciones correspondientes. También pidió que, de ser necesario, se dé vista a la Fiscalía General de la República para investigar la posible comisión de delitos.

TE PUEDE INTERESAR: Se frena libertad anticipada de Duarte: testigos lo señalan por tácticas dilatorias y rebeldía

El diputado panista llamó la atención sobre la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que como sujeto obligado a resguardar datos derivados de la regulación de partidos políticos, su papel en este caso “deja mucho que desear”. Consideró indispensable investigar si la información difundida provino de instancias vinculadas al órgano electoral.

“¡Basta de abusos! y ¡Basta de la impunidad que cubre a los de la #4T!”, concluyó Téllez, quien reiteró que el caso debe analizarse con rigor institucional para evitar que se normalice la exposición indebida de datos personales en el debate político. Con información de El Universal

Temas


delitos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Aseguró que el tema ya está en análisis dentro de la Segob y formará parte de la agenda legislativa de su administración.

Sheinbaum va por cambios a la Ley de Juegos: buscan regular el boom de apuestas digitales
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, expuso cómo se desarrolló el ataque contra Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el pasado 1 de noviembre.

Harfuch: Celular de presunto agresor de Carlos Manzo reveló cronología del asesinato
Jorge Armando ‘N’ fue detenido y presentado como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el pasado 01 de noviembre.

¿Quién es ‘El licenciado’? Autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
La empresa añadió que la actuación de la Corte demuestra, a su juicio, que la división de poderes “simplemente ya no existe”.

Grupo Salinas arremete contra la Corte: ‘resoluciones dictadas desde Palacio Nacional’
A la izquierda, el financista caído en desgracia Jeffrey Epstein. A la derecha, el economista estadounidense Larry Summers. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York via AP/Michel Euler)

Larry Summers renuncia a la junta de OpenAI tras la divulgación de correos con Epstein, Harvard lo investiga
Esta fotografía, proporcionada por Gianluca Masi, muestra el cometa interestelar 3I/Atlas mientras cruza el espacio a 190 millones de millas de la Tierra. La imagen fue tomada desde Manciano, Italia.

La NASA ni activa plan de defensa ni tampoco reconoce que el cometa 3I/Atlas tiene origen alienígena
Los aranceles, que según Trump protegerán a las industrias estadounidenses y atraerán fábricas a Estados Unidos, los pagan los importadores, que típicamente intentan trasladar el incremento a sus clientes. FOTO:

Aranceles de Trump reducen 24% el déficit comercial de EU
Estados Unidos emitió un nuevo encausamiento penal y elevó a 15 millones de dólares la recompensa por Ryan Wedding, exatleta canadiense acusado de operar para el Cártel de Sinaloa y liderar una red transnacional de narcotráfico

EU incrementa recompensa por Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa