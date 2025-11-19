Se frena libertad anticipada de Duarte: testigos lo señalan por tácticas dilatorias y rebeldía

CDMX.- La libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, permanece en suspenso luego de que durante la audiencia de este miércoles uno de los cinco testigos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de entorpecer el proceso penal por desaparición forzada. Según el testimonio, el exmandatario habría mostrado una actitud de rebeldía al alegar problemas de salud y negarse a salir de su celda para evitar la imputación formal.

Denise Moreno Córdova, fiscal auxiliar de Denuncias de Personas Desaparecidas en Veracruz, relató ante la jueza de Ejecución Penal, Angela Zamorano Herrera, que imputar a Duarte por desaparición forzada llevó más de un año debido a diversas tácticas dilatorias. Recordó que en junio de 2018, tras su extradición desde Guatemala, un juez veracruzano giró orden de aprehensión en su contra por la desaparición de un taxista en la entidad.

La fiscal detalló que la audiencia inicial programada para el 11 de agosto de 2021 no se realizó porque Duarte argumentó haber convivido con una persona enferma de COVID-19. La diligencia se reprogramó para el 12 de noviembre del mismo año, pero nuevamente no se llevó a cabo, pues el exgobernador “se negó a salir de su celda” alegando desconocer los cargos imputados.

Ante esta situación, Moreno Córdova solicitó apoyo de la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, para ejecutar la orden de aprehensión. Esta se cumplimentó el 3 de diciembre de 2021, pero Duarte promovió un amparo para impedir su traslado a la audiencia de imputación. No fue sino hasta el 16 de noviembre de 2022 cuando finalmente fue presentado ante un juez de control.

En esa audiencia, según la fiscal, Duarte alegó múltiples malestares -mareos, vómitos y desmayos- e incluso abandonó la sala sin autorización. Fue regresado más tarde “en una silla, sujetado por personal penitenciario”, refirió. Su defensa, encabezada por Pablo Campuzano, objetó estas descripciones por considerar que buscaban exhibir al imputado, aunque la jueza permitió continuar con el testimonio.

Moreno Córdova afirmó que, pese a las circunstancias, se logró llevar a cabo la audiencia inicial en la que Duarte fue vinculado a proceso por desaparición forzada. Posteriormente, esa acusación fue sobreseída por un juez local, pero la Fiscalía veracruzana apeló y el expediente continúa en revisión.

La audiencia de este miércoles fue suspendida para un receso y se reanudaría más tarde para escuchar los alegatos finales y definir la resolución. La FGR presentó seis testigos: cinco funcionarios de la Fiscalía de Veracruz y un agente federal de la Fiscalía de Asuntos Relevantes. Para la institución, el proceso por desaparición forzada sigue vigente.

La decisión de la jueza Angela Zamorano determinará si Duarte podrá acceder o no al beneficio de libertad anticipada, en medio de señalamientos de que ha obstaculizado sistemáticamente el avance del caso. Con información de El Universal