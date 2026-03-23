Diputados citan al nuevo auditor de la ASF para trazar ruta anticorrupción desde este martes

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/ 23 marzo 2026
    Diputados citan al nuevo auditor de la ASF para trazar ruta anticorrupción desde este martes
    La Cámara de Diputados abre un primer acercamiento con la nueva cabeza de la ASF para alinear prioridades y afinar coordinación en fiscalización. CUARTOSCURO

El encuentro se realizará este 24 de marzo a las 09:00 horas en las instalaciones del órgano auditor, en la alcaldía Benito Juárez

CDMX.- Diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción sostendrán un encuentro con el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, programado para este martes 24 de marzo.

La reunión se realizará en las instalaciones de la ASF, en la alcaldía Benito Juárez, a las 09:00 horas, con el objetivo de explorar nuevas rutas para fortalecer la fiscalización y el combate a la corrupción en México.

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De acuerdo con la invitación, el propósito es abrir un primer espacio de diálogo para que el Auditor Superior comparta su visión de trabajo al frente de la institución y las líneas generales que orientarán su gestión, además de intercambiar temas relevantes en materia de fiscalización.

“Será una oportunidad para intercambiar aspectos relevantes en materia de fiscalización y combate a la corrupción”, señala el documento.

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El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, pidió a las y los integrantes del órgano legislativo asistir al encuentro.

En el texto se indica que la presencia de las y los legisladores es relevante para fortalecer la coordinación entre la Comisión y la ASF, en el cumplimiento de sus responsabilidades como instancia dictaminadora en la materia.

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El encuentro ocurre en el arranque de la gestión de Hernández Palacios Cardel y se plantea como un primer acercamiento entre el órgano auditor y el Poder Legislativo, con énfasis en la fiscalización del gasto y el combate a la corrupción.

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