Diputados emiten declaratoria para eliminar ‘pensiones doradas’ en Pemex, CFE y descentralizados

CDMX.- El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas” otorgadas a extrabajadores de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En la sesión de este miércoles, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la reforma al artículo 127 constitucional fue aprobada por 20 congresos locales, con lo que se alcanzó el aval requerido para su entrada en vigor.

Las legislaturas estatales que aprobaron la modificación constitucional fueron las de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. La reforma establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, lo que se traduce en un monto aproximado de 70 mil pesos.

El cambio constitucional también dispone que la aplicación será retroactiva, por lo que las pensiones actuales que superen ese límite deberán ajustarse al tope establecido. Con la declaratoria de constitucionalidad emitida por la Cámara de Diputados, el proceso legislativo concluye en el Congreso, a la espera de los trámites institucionales posteriores para su publicación y aplicación conforme a lo señalado en la reforma.

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