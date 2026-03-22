Diputados piden a Profeco vigilancia por Mundial 2026 ante alzas de hasta mil por ciento en hoteles

CDMX.- En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 27 votos a favor, un punto de acuerdo para vigilar la competencia y proteger a los usuarios ante posibles abusos de precios durante el evento.

La propuesta, impulsada por la diputada Claudia Rivera Vivanco, integrante del grupo parlamentario de Morena, solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) diseñar e implementar una estrategia especial de vigilancia preventiva para evitar incrementos injustificados, particularmente en el sector hotelero.

Durante la discusión, Rivera Vivanco advirtió que se han detectado aumentos que, de acuerdo con lo expuesto en la Comisión, alcanzan hasta el mil por ciento en tarifas de hospedaje, por lo que planteó reforzar acciones de supervisión antes y durante el desarrollo de la justa. La legisladora señaló que la medida busca salvaguardar los derechos de los consumidores, nacionales y extranjeros, para que el acceso a hospedaje, restaurantes y centros de esparcimiento se mantenga bajo condiciones de equidad y precios justos.

“La urgencia de esta medida responde a datos detectados en las ciudades sede como Ciudad de México y Guadalajara, donde las tarifas de hospedaje ya registran aumentos desproporcionados de entre el 200 por ciento y más del mil por ciento”, indicó. La diputada añadió que el riesgo de especulación podría extenderse a transporte, alimentos y servicios turísticos, lo que, dijo, impactaría la economía de las familias y la percepción del país ante visitantes internacionales.

Rivera Vivanco reconoció que, a su juicio, la mayoría de los empresarios se ha sumado a la dinámica del evento, pero consideró necesario contar con mecanismos de control “para aquellos que busquen obtener provechos desventajosos ante la alta demanda”. También señaló que el Gobierno de México ya inició la convocatoria para sumar a distintos sectores a la celebración, por lo que pidió que la Profeco refuerce y difunda con claridad sus planes de supervisión de cara al Mundial 2026.

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