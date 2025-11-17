Dispara violencia fragmentación de grupos del narco: experto

Noticias
/ 17 noviembre 2025
    Dispara violencia fragmentación de grupos del narco: experto
    Sánchez Valdés calcula que actualmente hay 150 organizaciones criminales operando en México. FOTO: CUARTOSCURO

El académico Víctor Manuel Sánchez Valdés sostiene que la estrategia centrada en arrestar o abatir a líderes criminales no es la más efectiva

El repunte de violencia en diferentes entidades del País está vinculado, entre otros factores, a la fragmentación de los grupos criminales, por lo que una estrategia orientada a arrestar o abatir a líderes criminales no es la más efectiva, consideró el especialista en seguridad, Víctor Manuel Sánchez Valdés.

En el contexto reciente de violencia en el País, el también profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y doctor en políticas públicas analizó cómo la fragmentación de los grupos delictivos en México se aceleró a partir de 2006, coincidiendo con el inicio de la llamada ‘Guerra contra el Narco’, marcada por el registro cotidiano de hechos violentos y el aumento de desapariciones y homicidios.

Según el investigador, a mayor número de organizaciones en un mismo territorio, mayor violencia, como ocurre en estados como Guerrero o Michoacán. Actualmente, señaló, existen más de 150 organizaciones operando en el país.

“Precisamente cuando empieza esta guerra contra el narco y en algunas organizaciones sus líderes son arrestados o abatidos, comienza este proceso en donde se van dividiendo, se incrementa la cantidad, pero también se empalman los territorios”, explicó.

Aunque esta sería la principal causa de la fragmentación, las traiciones internas y el crecimiento de ingresos de algunas células, también pueden propiciar que grupos busquen independencia.

Un ejemplo reciente se dio en Sinaloa en julio de 2024, cuando el Cártel de Sinaloa se dividió en dos facciones: Los Chapitos y La Mayiza, que se disputan los territorios que antes controlaba el cártel. Según el artículo de Víctor Sánchez, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala un crecimiento de 170 por ciento en casos de homicidios dolosos en esta entidad entre julio de 2023 a junio de 2024.

Situaciones similares se registraron en Guerrero, tras la ruptura de los Beltrán Leyva con el Cártel de Sinaloa entre 2009 y 2013; y en Tamaulipas, donde el incremento de homicidios de 2010 a 2012 se vinculó con la salida de Los Zetas del Cártel del Golfo.

Frente a este panorama, el investigador subrayó que la estrategia centrada únicamente en los líderes es errónea, ya que provoca crisis internas en las organizaciones y genera luchas por el poder. En cambio, un enfoque que incluya seguimiento de la organización, trabajo de inteligencia e identificación de sus nodos permite golpear a varios operadores simultáneamente, debilitando a las organizaciones.

“Como Estados Unidos que golpea a la organización, no al líder. Es más difícil que se reagrupen y lo que poco se reagrupa, termina a merced de las autoridades y competidores”, señaló.

Temas


Narcotráfico
Seguridad
Violencia

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

