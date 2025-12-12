Doble homicidio sacude a vecinos en colonia de Culiacán

CULIACÁN, SIN.- Dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de una vivienda ubicada en la colonia Díaz Ordaz, en la capital del estado, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego a las líneas de emergencia.

Elementos de la policía municipal y estatal, así como del Ejército, acudieron al domicilio localizado sobre la calle Matías Rodríguez, donde confirmaron la presencia de dos personas del sexo masculino sin vida, ambos con impactos de bala.

TE PUEDE INTERESAR: Youtuber ‘Proyecto escolar’ incomoda a diputados y senadores; termina expulsado

El inmueble donde ocurrieron los hechos presentaba en su exterior acumulación de restos de madera y diversos objetos, mientras que la puerta se encontraba abierta, lo que permitió el acceso de los agresores, según los primeros indicios recabados por las autoridades.

De acuerdo con versiones preliminares obtenidas en el lugar, personas desconocidas arribaron a la vivienda a bordo de un vehículo, ingresaron al domicilio y, minutos después, se escucharon las detonaciones de armas de fuego, tras lo cual los presuntos responsables huyeron rápidamente.

TE PUEDE INTERESAR: Caen 49 ‘factureros’: SAT los coloca en la lista negra definitiva

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y levantaron indicios en la escena del crimen, además de recabar testimonios entre los vecinos del sector para integrar la carpeta de investigación.

Sin embargo, los habitantes de la zona señalaron que no pudieron identificar a las víctimas, ya que únicamente las conocían de vista y tenían poco tiempo de residir en ese domicilio.

TE PUEDE INTERESAR: Condenan a falso trabajador de la CFE por violación y robos contra mujeres

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de las personas asesinadas ni sobre el posible móvil del doble homicidio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

El área fue acordonada durante varias horas en tanto se realizaban las labores periciales y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense. Con información de El Universal