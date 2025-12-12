Doble homicidio sacude a vecinos en colonia de Culiacán

/ 12 diciembre 2025
    Doble homicidio sacude a vecinos en colonia de Culiacán
    Al arribar al sitio, corporaciones de seguridad localizaron a dos hombres sin vida al interior de un domicilio. /FOTO: ESPECIAL

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego

CULIACÁN, SIN.- Dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de una vivienda ubicada en la colonia Díaz Ordaz, en la capital del estado, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego a las líneas de emergencia.

Elementos de la policía municipal y estatal, así como del Ejército, acudieron al domicilio localizado sobre la calle Matías Rodríguez, donde confirmaron la presencia de dos personas del sexo masculino sin vida, ambos con impactos de bala.

El inmueble donde ocurrieron los hechos presentaba en su exterior acumulación de restos de madera y diversos objetos, mientras que la puerta se encontraba abierta, lo que permitió el acceso de los agresores, según los primeros indicios recabados por las autoridades.

De acuerdo con versiones preliminares obtenidas en el lugar, personas desconocidas arribaron a la vivienda a bordo de un vehículo, ingresaron al domicilio y, minutos después, se escucharon las detonaciones de armas de fuego, tras lo cual los presuntos responsables huyeron rápidamente.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y levantaron indicios en la escena del crimen, además de recabar testimonios entre los vecinos del sector para integrar la carpeta de investigación.

Sin embargo, los habitantes de la zona señalaron que no pudieron identificar a las víctimas, ya que únicamente las conocían de vista y tenían poco tiempo de residir en ese domicilio.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de las personas asesinadas ni sobre el posible móvil del doble homicidio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

El área fue acordonada durante varias horas en tanto se realizaban las labores periciales y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense. Con información de El Universal

