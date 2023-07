¿Ebrard exhibe gastos de ‘corcholatas’? Advierte que entregó varios documentos a Morena

En su segunda semana de recorridos por México, el equipo de Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, presentó ante la bancada varios documentos sobre posibles “derroches” de otros participantes en la contienda.

Durante una conferencia en la Ciudad de México, el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no reveló el contenido de dichos papeles, sin embargo, advirtió que su equipo no fallará en detectar irregularidades y hacérselas saber a la administración del movimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Segob no tiene facultad para pedir información sobre salarios, resuelve SCJN

“Decirte que ya nuestra compañera [Martha Lucía] Malú Micher presentó varios documentos, lo seguirá haciendo, nuestro interés es que el partido los valore, tome las medidas necesarias, ojalá así lo haga en los próximos días”, indicó.

El ex canciller adelantó que no puede “dar aquí los detalles”, debido al convenio con el partido, no obstante, “quizás más adelante, una vez que lo vayan resolviendo, ya lo comentamos”, afirmó.