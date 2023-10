Echó AMLO andar su plan para encarcelar a Salinas; insiste Riva Palacio en uso electoral del caso Colosio

CDMX.- La primera fase del plan para encarcelar al expresidente Carlos Salinas de Gortari con fines electoral se echó a andar con la salida jurídica de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.

El analista insiste en su artículo de hoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira al exmandatario, a quien busca acusar de tortura y llevarlo a la cárcel justo en el contexto de las elecciones del 2024 con el fin de quitarle votos a la oposición.

“La idea central del uso de Aburto, como se reveló aquí, es meter a la cárcel a Salinas, y aunque López Obrador lo negó, es cierto. Aburto será el peón”, señala hoy en su columna.

El viernes de la semana pasada, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca invalidó la sentencia de 45 años de prisión a Mario Aburto y ordenó dictarle una nueva sentencia por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, pero según lo establecido en el Código Penal de Baja California vigente en el momento del crimen.

De acuerdo con el Código Penal de esa entidad en la que ocurrió el homicidio, la pena máxima para ese delito es de 30 años, los cuales se cumplen justo el 23 de marzo del 2024.

“Si la Fiscalía General de la República no apela el amparo, Aburto caminará hacia la libertad el 23 de marzo del próximo año, el mismo día en que le disparó a la cabeza a Colosio”, sentencia Riva Palacio.

Al respecto, el periodista añade que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no apelará porque es parte de la “la primera fase de ese proceso” construido por López Obrador.

El periodista también aclara, como también ya lo hizo el Instituto Federal de Defensoría Pública, no se trata de una absolución del crimen, sino de un cambio de sentencia porque “la que recibió excedió lo marcado por la ley”.

“(Aburto) no debió haberse juzgado en un tribunal federal porque Colosio no era funcionario federal, sino un ciudadano (ser candidato no le da una categoría penal diferente), por lo que el crimen debió procesarse conforme al Código Penal de Baja California”, detalla.