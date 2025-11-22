Ejército asegura artefactos explosivos, tragamonedas y detiene a un hombre armado en operativos en Sinaloa

Noticias
22 noviembre 2025
    Ejército asegura artefactos explosivos, tragamonedas y detiene a un hombre armado en operativos en Sinaloa
    Las acciones formaron parte de recorridos de vigilancia y atención a denuncias ciudadanas. /FOTO: ESPECIAL

Detenciones

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Sedena
SSP

Elementos militares realizaron patrullajes en Culiacán, Badiraguato y Mazatlán, donde aseguraron los explosivos

CULIACÁN, SIN.- Elementos del Ejército Mexicano realizaron diversos operativos en los municipios de Culiacán, Badiraguato y Mazatlán, que derivaron en el aseguramiento de artefactos explosivos, máquinas tragamonedas y la detención de un hombre armado. Las acciones formaron parte de recorridos de vigilancia y atención a denuncias ciudadanas.

En la sierra de Badiraguato, durante un recorrido por el poblado de Bacacoragua, el personal militar localizó diez artefactos explosivos tipo cohete. Estos medían 32 centímetros de largo y cinco de diámetro, y contenían una carga de emulgel y metralla hecha con alambre para cercas.

El equipo especializado del Ejército aisló la zona y, posteriormente, una célula especializada arribó al sitio para desactivar los explosivos en un área abierta y alejada de la población, con el fin de evitar riesgos.

En Mazatlán, durante una inspección en la colonia Hacienda de Urías, los militares detectaron siete máquinas tragamonedas instaladas en la vía pública. Al preguntar a los vecinos sobre su procedencia, nadie pudo proporcionar información sobre su propietario, por lo que los elementos procedieron a asegurar las máquinas y trasladarlas al Ministerio Público Federal para su investigación.

En la capital del estado, Culiacán, el Ejército atendió una denuncia ciudadana en la colonia Lázaro Cárdenas por un presunto asalto. Con las características del responsable y del vehículo en el que huyó, los elementos iniciaron su búsqueda hasta lograr ubicarlo.

El sujeto fue detenido y, durante una revisión, se le encontró un arma de fuego, un cargador abastecido y seis teléfonos celulares. Fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las indagatorias correspondientes.

Las autoridades militares destacaron que estos aseguramientos forman parte de los esfuerzos permanentes para combatir actividades ilícitas en la región y reforzar la seguridad en los municipios de Sinaloa. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

