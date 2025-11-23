Ejército y Guardia Nacional destruyen sembradíos de mariguana

CULIACÁN, SIN.- En una serie de operativos realizados en distintos puntos de Sinaloa, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional localizó y destruyó dos sembradíos de mariguana, detuvo a un presunto responsable de robo de vehículo y aseguró un conjunto de armas automáticas, cargadores y cartuchos útiles.

Los trabajos de reconocimiento en el poblado de Los Ayales, en el municipio de Culiacán, permitieron identificar primero un plantío de mariguana que se extendía por mil 200 metros de largo. Las plantas alcanzaban una altura aproximada de 70 centímetros. Tras verificar el terreno, los efectivos procedieron a su destrucción.

En la misma zona se halló un segundo cultivo con dimensiones de 900 metros de largo por cinco metros de ancho. En este caso, la vegetación tenía una altura estimada de 1.20 metros. Ambos sembradíos fueron eliminados como parte de las acciones de erradicación de enervantes en la región.

De manera paralela, elementos de la Guardia Nacional recibieron el reporte de un vehículo robado con violencia en la colonia Tierra Blanca, en la capital del estado. Tras implementar un operativo de rastreo, ubicaron y detuvieron al presunto responsable, quien llevaba consigo una réplica de arma de fuego corta. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En otro operativo, personal militar que patrullaba el poblado de Las Lajas, en el municipio de San Ignacio, encontró entre la maleza tres rifles automáticos y un costal con 122 cargadores abastecidos y cartuchos útiles. El material bélico fue asegurado y trasladado para su análisis y resguardo.

Las autoridades federales señalaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para inhibir actividades delictivas, desarticular estructuras de cultivo y reduce la disponibilidad de armamento en la entidad.

Los aseguramientos y destrucciones fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y procedimientos legales. Con información de El Universal