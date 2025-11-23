Ejército y Guardia Nacional destruyen sembradíos de mariguana

Noticias
/ 23 noviembre 2025
    Ejército y Guardia Nacional destruyen sembradíos de mariguana
    Tras verificar el terreno, los efectivos procedieron a su destrucción. /FOTO: ESPECIAL

Operativos simultáneos en Culiacán y San Ignacio permitieron también el aseguramiento de armas automáticas, cargadores y un vehículo robado

CULIACÁN, SIN.- En una serie de operativos realizados en distintos puntos de Sinaloa, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional localizó y destruyó dos sembradíos de mariguana, detuvo a un presunto responsable de robo de vehículo y aseguró un conjunto de armas automáticas, cargadores y cartuchos útiles.

Los trabajos de reconocimiento en el poblado de Los Ayales, en el municipio de Culiacán, permitieron identificar primero un plantío de mariguana que se extendía por mil 200 metros de largo. Las plantas alcanzaban una altura aproximada de 70 centímetros. Tras verificar el terreno, los efectivos procedieron a su destrucción.

TE PUEDE INTERESAR: Apuntan en Caso Colosio a Jorge Tello Peón y a Genaro García Luna

En la misma zona se halló un segundo cultivo con dimensiones de 900 metros de largo por cinco metros de ancho. En este caso, la vegetación tenía una altura estimada de 1.20 metros. Ambos sembradíos fueron eliminados como parte de las acciones de erradicación de enervantes en la región.

De manera paralela, elementos de la Guardia Nacional recibieron el reporte de un vehículo robado con violencia en la colonia Tierra Blanca, en la capital del estado. Tras implementar un operativo de rastreo, ubicaron y detuvieron al presunto responsable, quien llevaba consigo una réplica de arma de fuego corta. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.

TE PUEDE INTERESAR: Apuntan en Caso Colosio a Jorge Tello Peón y a Genaro García Luna

En otro operativo, personal militar que patrullaba el poblado de Las Lajas, en el municipio de San Ignacio, encontró entre la maleza tres rifles automáticos y un costal con 122 cargadores abastecidos y cartuchos útiles. El material bélico fue asegurado y trasladado para su análisis y resguardo.

Las autoridades federales señalaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para inhibir actividades delictivas, desarticular estructuras de cultivo y reduce la disponibilidad de armamento en la entidad.

Los aseguramientos y destrucciones fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y procedimientos legales. Con información de El Universal

Temas


Decomisos
Drogas

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Sedena
Guardia Nacional

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los transportistas exigen condiciones de seguridad para circular y los campesinos, entre otras cosas, piden fijar precios de garantía para sus productos.

Anticipan afectaciones en 20 estados por mega bloqueo de campesinos y transportistas en carreteras
Entre los 13 grupos de medicamentos que vigila el instituto, los destinados a tratar esta enfermedad encabezan la lista de incrementos.

Medicinas para la diabetes se encarecen como no ocurría desde hace casi una década
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Lázaro Cárdenas en San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca de Oaxaca.

Sheinbaum afirma que México no regresará a ‘un régimen de corrupción y privilegios’
Luis “M” ofreció entrega de dinero en efectivo a verificadores sanitarios de la Cofepris.

Abogado de farmacéutica es acusado de ofrecer dinero a verificadores de la Cofepris; es vinculado a proceso
Contempla que los estudiantes de Conalep tengan acceso directo a formación ligada al sector petrolero, lo que incluye prácticas profesionales.

Convenio SEP-Pemex impulsará formación técnica de 250 mil alumnos del Conalep
En algunos casos, les indican que deben presentarse en un lugar público para “tratar un asunto urgente”.

Detectan nueva táctica de extorsión: delincuentes se hacen pasar por agentes
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas