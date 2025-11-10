‘El campo está muerto’: agricultores bloquean caseta en Guasave con ataúd simbólico

GUASAVE, SIN.- Con un ataúd colocado en uno de los carriles de la caseta de peaje Cuatro Caminos, sobre la carretera México–Nogales, productores del campo en Sinaloa protestaron este lunes por la falta de certidumbre en los precios de las próximas cosechas.

Los Campesinos Unidos de Sinaloa regresaron a este punto de manifestación para levantar las plumas y permitir el paso libre a los automovilistas, en señal de inconformidad ante la ausencia de una respuesta oficial sobre el precio de la tonelada de maíz.

Los manifestantes explicaron que su presencia no busca afectar la circulación, sino concientizar a la población sobre la crisis que vive el sector agrícola. “Primero fue la sequía, ahora la incertidumbre de precios”, señalaron.

El ataúd, colocado al centro de un carril, fue presentado como símbolo de la “muerte del agro mexicano”. Los productores reprocharon que los diputados federales no hayan reasignado recursos para garantizar un precio mínimo de 7 mil pesos por tonelada, pese a las reiteradas solicitudes del sector.

Además, denunciaron la falta de voluntad del gobierno federal para saldar los adeudos pendientes por apoyos y coberturas de cosechas anteriores de maíz y trigo, lo que ha puesto a numerosos agricultores en riesgo de caer en cartera vencida.

Los líderes del movimiento anunciaron que mantendrán su protesta de manera indefinida hasta que las autoridades federales atiendan sus demandas y se garantice un esquema de precios que les permita sostener sus actividades. Con información de El Universal