‘El Güero Palma’ dice estar ‘muy grave’ y juez ordena atención urgente en el Altiplano

CDMX.- Un juez federal ordenó a las autoridades del penal del Altiplano, en el Estado de México, brindar atención médica inmediata a Héctor Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, quien aseguró encontrarse “muy grave de salud”. La determinación se dictó tras una demanda de amparo promovida por Palma Salazar por falta de atención médica en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, luego de señalar que fue “ignorado en el área de salud” del penal.

El juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, le concedió la suspensión de oficio y de plano para que se le otorgue de inmediato el servicio médico, tratamientos y medicamentos que requiera, conforme al estado e historial clínico que presente. En su escrito, el interno refirió que desde el 13 de abril no recibe atención en el área médica del centro penitenciario, pese a que, afirmó, su condición se ha agravado.

De acuerdo con su demanda, fue diagnosticado con tres hernias discales en la columna, lo que le afecta el nervio ciático. Sostuvo que presenta dolores fuertes al respirar, tanto en la espalda como en el pecho, además de insomnio y molestias que van del glúteo a la pierna. También señaló que desde hace tiempo le diagnosticaron cáncer de piel y que requiere revisión dermatológica anual en la Ciudad de México, en el hospital de Cancerología, pero que no ha sido trasladado para ese control desde hace aproximadamente dos años.

El caso se mantiene en el ámbito judicial, ya que Palma Salazar indicó que, aunque en mayo de 2023 fue absuelto del delito de delincuencia organizada, no pudo abandonar el penal porque se le inició un proceso penal por homicidio calificado, presuntamente cometido en el año 2000 en agravio de Pablo de Tavira, fundador del penal de máxima seguridad del Altiplano. Con la suspensión concedida, el juzgado ordenó que se atienda de manera inmediata la solicitud de servicios médicos en el centro penitenciario, sin que en el expediente descrito se reporte una resolución de fondo sobre el amparo.

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