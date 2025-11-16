Claudia Sheinbaum anunció construcción de planta para Chocolate Bienestar en Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la construcción de una planta procesadora de cacao para producir Chocolate del Bienestar en Comalcalco, Tabasco, proyecto que tendrá una inversión de 80 millones de pesos y cuyo terreno —dos hectáreas— será donado por el gobierno estatal. La obra busca fortalecer a las y los productores de cacao mediante precios justos y una cadena de transformación más completa. TE PUEDE INTERESAR: Tras años de abandono, hospital de Cárdenas será inaugurado en marzo, afirma Sheinbaum CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE CACAO PARA CHOCOLATE BIENESTAR “Estamos anunciando la construcción de esta planta procesadora de cacao para, junto con los productores, productoras de cacao de Tabasco, trabajar para que esta planta produzca Chocolate del Bienestar. “Hasta ahora se ha logrado con un número muy importante de productores de cacao, productoras también, que el cacao se pueda secar de manera colectiva para poder venderse a mejor precio, se vende en el mercado y también para Alimentación para el Bienestar”.

María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, precisó que el valor productivo del proyecto crecerá con los años. “Cuyo valor productivo, sin duda alguna, superará esta cifra con el paso de los años y será un nuevo emblema de identidad para las y los tabasqueños”, expresó. BENEFICIO PARA LAS Y LOS PRODUCTORES EN TABASCO También destacó la importancia de que esta planta mantenga relaciones directas y justas con pequeños productores, garantizando beneficios duraderos. “Con esta obra enriqueceremos la Ruta del Cacao, que el gobierno de Tabasco ha fortalecido como atractivo turístico, para que todas y todos quienes se acerquen conozcan el origen y el espíritu del cacao, así como todo el proceso productivo y de transformación necesarios para obtener tan ricos productos”. TE PUEDE INTERESAR: Senado analiza ley para frenar leva de menores por los cárteles Durante el anuncio en el 14 Festival del Chocolate Tabasco 2025, Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con el campo, pese a críticas. Algunos, dijo, son “envidiosos” que no ven con buenos ojos que se trabaje “con los campesinos de cerca, para transformar el producto primario”. GOBIERNO DE TABASCO CELEBRA CONSTRUCCIÓN DE PROCESADORA DE CACAO El gobernador Javier May celebró la obra y señaló que utilizará cacao de alta calidad proveniente de sistemas agroforestales impulsados por Sembrando Vida. “Esta es una obra que el Gobierno de México impulsa con todo el respaldo de su gobierno, con el gobierno del pueblo, desde el diálogo y el compromiso en favor de nuestra tierra.

“La construcción de esta planta procesadora es, sin duda, un compromiso cumplido más que da muestra de las políticas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, que son políticas integrales”, añadió.