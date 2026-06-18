Metanol: la apuesta industrial que une a distintas regiones del mundo

El metanol es uno de los insumos químicos más básicos de la industria moderna. Está presente en miles de productos de uso cotidiano, desde plásticos, pinturas y textiles hasta fertilizantes, componentes farmacéuticos y materiales industriales. Pero en años recientes su papel se ha ampliado hacia algo aún más estratégico. El metanol también es uno de los combustibles con mayor viabilidad técnica para descarbonizar sectores que no pueden electrificarse fácilmente, como el transporte marítimo de carga, responsable de mover buena parte del comercio mundial.

Esa transición explica por qué gobiernos, puertos, navieras e industrias de distintas regiones del mundo compiten hoy por desarrollar capacidad de producción de metanol limpio, metanol verde o combustibles derivados de baja huella de carbono. EUROPA IMPULSA PROYECTOS EN PUERTOS Y ZONAS COSTERAS España es uno de los casos más relevantes en esta nueva carrera industrial. En Tarragona, Repsol aprobó una inversión superior a 800 millones de euros para construir una Ecoplanta orientada a producir metanol renovable y metanol circular a partir de residuos. La instalación está prevista para operar en 2029. Además, busca transformar hasta 400 mil toneladas anuales de residuos sólidos urbanos en combustibles renovables y productos circulares. La apuesta española no se limita a Tarragona. En Gijón, Asturias, se anunció una inversión de 250 millones de euros para desarrollar una planta de e-metanol en zona portuaria. El proyecto utilizará hidrógeno verde y CO₂ capturado de industrias cercanas para producir metanol destinado a sectores difíciles de descarbonizar, como el transporte marítimo. También en Huelva se han impulsado proyectos vinculados al metanol verde, el hidrógeno renovable y los combustibles limpios dentro de un entorno industrial-portuario. El dato es relevante porque Huelva no es una zona industrial aislada tierra adentro. Se trata de un puerto ubicado en una ría, con actividad marítima, infraestructura energética e industria cercana. Es decir, Europa no está pensando el metanol limpio como una industria desconectada de los puertos o de las zonas costeras. Al contrario, buena parte de estos proyectos se ubican precisamente donde existe infraestructura logística, actividad marítima y demanda futura de combustibles de menor huella ambiental.

Asimismo, en Dinamarca la planta de Kassø opera desde 2025 y suministra metanol verde a empresas como Maersk, LEGO y Novo Nordisk. Alemania, por su parte, ha respaldado proyectos de combustibles sintéticos derivados de metanol verde como parte de su estrategia para descarbonizar sectores difíciles de electrificar. NORTEAMÉRICA Y ASIA ENTRAN A LA COMPETENCIA En Estados Unidos, Texas también busca posicionarse dentro de la nueva economía de los combustibles limpios. HIF Global desarrolla en Matagorda un proyecto de e-combustibles a escala industrial. La iniciativa contempla la producción de e-metanol a partir de hidrógeno verde y CO₂ capturado. Además, forma parte de una estrategia más amplia para producir combustibles sintéticos capaces de utilizar infraestructura existente y atender sectores donde la electrificación directa no es suficiente. La relevancia de Texas confirma que la carrera por el metanol limpio no está limitada a Europa. También forma parte de la nueva competencia energética de Norteamérica, donde estados con infraestructura portuaria, energética e industrial buscan atraer inversiones asociadas a la transición. Por otra parte, China ha consolidado uno de los programas de expansión más agresivos en combustibles limpios e hidrógeno a escala industrial. Su estrategia combina hidrógeno verde, metanol, amoniaco y combustibles sintéticos como parte de una política de transformación de grandes cadenas industriales. La lógica china es clara: quien controle la producción de combustibles limpios también tendrá ventaja en transporte, manufactura, comercio exterior y cadenas logísticas de largo plazo.

Asia no está viendo el metanol verde como un experimento. Lo está incorporando como parte de una política industrial de futuro. UNA TENDENCIA, NO UNA EXCEPCIÓN España, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos y China representan algunos de los entornos industriales y normativos más exigentes del mundo. En todos ellos, gobiernos y empresas han decidido que el metanol, especialmente el metanol verde y de baja huella de carbono, será una pieza relevante de la transición energética. Lo importante es que esta apuesta no ocurre solo en zonas industriales alejadas de la costa. También avanza en puertos, rías, corredores logísticos y regiones marítimas, donde la producción de combustibles limpios puede integrarse con infraestructura existente y cadenas de transporte global. La discusión internacional ya no es si el metanol limpio será parte de la transición energética. La pregunta es qué regiones tendrán la capacidad, la infraestructura y la visión para participar en esa nueva economía.

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