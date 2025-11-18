El plan que decidirá el rumbo de la CDMX por 20 años podría aprobarse en marzo: prometen consulta ‘no simulada’

CDMX.- La presidenta del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Patricia Ramírez Kuri, estimó que el Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México podría quedar aprobado en marzo de 2026, luego de concluir el proceso de consulta y análisis técnico. En entrevista afirmó que el documento, que definirá el rumbo de la capital durante los próximos 20 años, se encuentra en una etapa abierta de deliberación.

Ramírez Kuri subrayó que la consulta pública “no es una simulación” y que todas las propuestas emitidas podrán incorporarse directamente al PGD o servirán como base para la construcción del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el siguiente instrumento de planeación urbana. “Es un proyecto en construcción. Partimos de un enfoque participativo y democrático”, sostuvo.

El Instituto prevé realizar foros, talleres y actividades en todas las alcaldías, además de un reparto de información casa por casa para que la ciudadanía conozca las 22 líneas de acción del plan. La titular del IPDP destacó que el éxito de la consulta dependerá de la participación social: “Estamos invitando a los distintos sectores, y depende de ellos darle autenticidad”.

Las opiniones podrán enviarse en actividades presenciales, mediante la plataforma digital Plaza Pública, de forma física en las oficinas del IPDP -ubicadas en San Lorenzo 712, colonia Del Valle Sur- o por correo electrónico a consultapgd@cdmx.gob.mx. Ramírez Kuri señaló que los dos meses previstos para la consulta no son un plazo rígido y podrían ampliarse.

La funcionaria defendió la legalidad del proyecto sometido a consulta, al afirmar que cumple con la Ley de Planeación y con lo dispuesto en la Constitución capitalina. En paralelo, explicó, el equipo técnico del IPDP sistematizará las aportaciones ciudadanas para incorporarlas al documento final.

Una vez concluida esta etapa, el PGD será sometido a valoración de la Junta de Gobierno del Instituto -presidida por la jefa de Gobierno, Clara Brugada- para su visto bueno. Posteriormente, el proyecto será turnado al Congreso de la Ciudad de México para su aprobación definitiva.

Ramírez Kuri señaló que la meta es tener el plan aprobado antes del arranque del Mundial de 2026. “Aspiramos a eso y estamos trabajando para lograrlo, con toda la disposición de mantener una relación de proximidad con los sectores interesados”, afirmó.

Finalmente, destacó que las 22 líneas del proyecto están articuladas entre sí, como el sistema de cuidados vinculado a salud, educación y trabajo, lo que permitirá consolidar un enfoque integral para el desarrollo de la Ciudad de México en las próximas dos décadas. Con información de El Universal