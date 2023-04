‘Chocan’ analistas ante formato y dinámica de debates; mañana segundo round entre candidatos

El formato de debate implementado el pasado domingo por el Instituto Electoral de Coahuila para los aspirantes a la gubernatura del estado enfrentó a expertos electorales, ciudadanos y analistas políticos. Por un lado se pide al IEC considerar no repetir el ejercicio democrático y por otro, celebran que el nuevo formato haya puesto en dificultades a los aspirantes.

‘SI SON TRIBUNALES MEDIÁTICOS, QUE LOS QUITEN’

Lourdes López, ex consejera del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) se pronunció tajante en la negativa de que si los próximos debates entre candidatos a cualquier cargo, y en cualquier parte del país, serán más tribunales mediáticos que una garantía del derecho a la información de las audiencias, “que los quiten”.

“Que los organismos electorales evalúen. Sí es obligatorio que condicionen, reglamenten y exijan que sean informativos; pero como practica de garantía de derecho de información, son ejercicios ociosos y perjudiciales para la democracia”.

La ex funcionaria electoral se dijo segura de que los debates no están dando los resultados para los que fueron creados que es allegarle al ciudadano información de la oferta política y ayudarlo a decidir por que oferta política ejercerá su derecho al voto.

“Los debates tienen ese propósito de informar sobre programas de gobierno, plataformas y dilucidar si de los mismos temas hay visiones distintas y que cada candidato argumente a favor de su manera de enfrentar un problema, y lamentablemente, los debates no sirven para eso, no solo hablan de lo que les da la gana, si no que además, se aprovecha el espacio para denostarse”.

Lourdes López calificó el formato de debate implementado por el IEC de “show, cómico, mágico, musical”, que estimó además en costoso, por la trayectoria de los periodistas que lo moderaron, quienes aseguró contribuyeron en trivializar el momento y quitar la atención del electorado en la oferta política.

“Este formato son más bien comparecencias, estos interrogatorios que hacen los moderadores, a veces casi con dedicatoria. Son preguntas directas, son comparecencias que aprovechan los candidatos no para lucirse, si no para exhibir al adversario, no solo son comparecencias, si no que se convierten en espacios de acusación no de confrontación”.