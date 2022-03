Elimina EU norma propuesta por Trump que expulsaba a menores migrantes no acompañados

Así, justo antes de que se cumpliese el límite, los CDC emitieron un comunicado en que informaban de la eliminación de la norma por lo que respecta a los menores no acompañados.

El actual Gobierno presidido por Joe Biden ya no aplicaba esta norma con respecto a los menores -sí sigue expulsando a los adultos, sin embargo-, pero una resolución judicial iba a obligar a la Administración a volver a aplicarla a partir de la medianoche de este viernes si no se modificaba la norma.

Washington.- Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos eliminaron por completo el viernes la polémica norma impuesta durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) que expulsaba a los menores migrantes no acompañados que llegaban a la frontera.

La expulsión de menores no ciudadanos y no acompañados no se justifica como medida de protección de la salud pública”.