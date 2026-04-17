Embajada de EU promueve proyecto ‘Tacos del Mundo’ para mexicanos retornados y nuevos negocios

CDMX.- La embajada de Estados Unidos en México impulsa, mediante el proyecto “Tacos del Mundo”, a mexicanos que retornaron al país tras encontrarse en situación de migración ilegal en territorio estadounidense, con capacitación, mentorías y vinculación para emprender. En la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), campus Cuitláhuac, los connacionales Jaime, Luis Alberto y Carlos prepararon tacos de ribeye, camarones cajun y huazontle ranch como parte de las actividades del programa, desarrollado en colaboración con Migraflix.

La representación diplomática, encabezada por el embajador Ronald Johnson, señaló que la iniciativa busca generar oportunidades para quienes regresan a México y contribuir al fortalecimiento de economías locales. “Apostamos por el talento y la creatividad de cada persona”, indicó. La embajada destacó que el proyecto se apoya en la gastronomía como herramienta de integración y de arranque de negocios, al considerar que los platillos cuentan historias regionales y reúnen a las personas. Agregó que 150 emprendedores han recibido capacitación para comenzar sus proyectos.

También calificó la estrategia como una respuesta concreta frente a la migración ilegal, al sostener que el objetivo es crear oportunidades para personas retornadas. Como parte de las actividades previstas, se informó que rumbo a los 250 años de la Independencia de Estados Unidos y de cara a la Copa FIFA 2026, se podrán degustar las creaciones de los participantes en una “Aldea Global” que se instalará en el Bosque de Chapultepec.

Jaime Boiso relató que vivía en Philadelphia, donde trabajaba en gastronomía y servicios, y que decidió integrarse al programa por su interés en la cocina. El participante también señaló que promueve el maíz azul de Puebla y que, con el apoyo recibido, trabaja en la producción de productos derivados. “Dije: ‘voy a entrar a este proyecto de gastronomía y tal vez conozca gente o tal vez surgen contactos’, siempre veo la oportunidad de lo que hago”, comentó.

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