Embajada de EU promueve proyecto ‘Tacos del Mundo’ para mexicanos retornados y nuevos negocios

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/ 17 abril 2026
    Embajada de EU promueve proyecto ‘Tacos del Mundo’ para mexicanos retornados y nuevos negocios
    Una iniciativa de capacitación y mentorías busca convertir habilidades gastronómicas en negocios para mexicanos que regresan al país. EL UNIVERSAL

El programa prevé muestras al público rumbo a 2026 y suma ya a decenas de participantes con apoyo institucional

CDMX.- La embajada de Estados Unidos en México impulsa, mediante el proyecto “Tacos del Mundo”, a mexicanos que retornaron al país tras encontrarse en situación de migración ilegal en territorio estadounidense, con capacitación, mentorías y vinculación para emprender.

En la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), campus Cuitláhuac, los connacionales Jaime, Luis Alberto y Carlos prepararon tacos de ribeye, camarones cajun y huazontle ranch como parte de las actividades del programa, desarrollado en colaboración con Migraflix.

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La representación diplomática, encabezada por el embajador Ronald Johnson, señaló que la iniciativa busca generar oportunidades para quienes regresan a México y contribuir al fortalecimiento de economías locales. “Apostamos por el talento y la creatividad de cada persona”, indicó.

La embajada destacó que el proyecto se apoya en la gastronomía como herramienta de integración y de arranque de negocios, al considerar que los platillos cuentan historias regionales y reúnen a las personas. Agregó que 150 emprendedores han recibido capacitación para comenzar sus proyectos.

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También calificó la estrategia como una respuesta concreta frente a la migración ilegal, al sostener que el objetivo es crear oportunidades para personas retornadas.

Como parte de las actividades previstas, se informó que rumbo a los 250 años de la Independencia de Estados Unidos y de cara a la Copa FIFA 2026, se podrán degustar las creaciones de los participantes en una “Aldea Global” que se instalará en el Bosque de Chapultepec.

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Jaime Boiso relató que vivía en Philadelphia, donde trabajaba en gastronomía y servicios, y que decidió integrarse al programa por su interés en la cocina.

El participante también señaló que promueve el maíz azul de Puebla y que, con el apoyo recibido, trabaja en la producción de productos derivados. “Dije: ‘voy a entrar a este proyecto de gastronomía y tal vez conozca gente o tal vez surgen contactos’, siempre veo la oportunidad de lo que hago”, comentó.

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