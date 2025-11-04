En nueve meses, el gobierno decomisa más de 100 toneladas de droga en la frontera norte

CDMX.- La Operación Frontera Norte, desplegada por el Gobierno de México desde el 5 de febrero de 2025, ha dejado como resultado el decomiso de más de 107 toneladas de droga en apenas nueve meses, informó el Gabinete de Seguridad Federal.

El balance incluye la detención de ocho mil 694 personas, el aseguramiento de seis mil 688 armas de fuego, un millón 158 mil 134 cartuchos, 30 mil 822 cargadores, cinco mil 435 vehículos y mil 40 inmuebles relacionados con actividades del crimen organizado.

Entre los estupefacientes confiscados se cuentan 493 kilos de fentanilo, así como mariguana, cocaína, metanfetaminas y heroína. Las autoridades calificaron este decomiso como uno de los más grandes en los últimos años en el norte del país.

Durante su informe semanal, el gabinete detalló también los operativos más recientes realizados el lunes 3 de noviembre en distintos estados fronterizos. En Guasave, Sinaloa, se arrestó a cuatro personas, se aseguraron 20 armas largas, ocho vehículos y equipo táctico, además de liberar a nueve víctimas de secuestro.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, se decomisaron tres armas largas, mientras que en Doctor Coss, Nuevo León, fueron incautados 70 ponchallantas, un arma larga y un vehículo. En Hermosillo, Sonora, cayeron cinco presuntos narcomenudistas con dosis de metanfetamina y mariguana, y en Matamoros, Tamaulipas, se localizó una mochila con droga y dinero en efectivo.

El Gobierno federal señaló que la Operación Frontera Norte busca reducir el tráfico de drogas y armas, además de debilitar las estructuras criminales que operan en la región fronteriza.

El despliegue conjunto de la Sedena, la Guardia Nacional, la Marina y la FGR continuará durante los próximos meses, con énfasis en los estados de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, la coordinación interinstitucional y el intercambio de inteligencia con Estados Unidos han permitido que los decomisos de drogas sintéticas —particularmente fentanilo— sean los más altos registrados en una sola operación federal durante el último sexenio. Con información de El Universal