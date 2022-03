‘Era algo que se esperaba’; OMS pasa de desmentir a confirmar la variante Deltacron; esto es lo que tienes qué saber

NO SE HABLA DE DELTACRON El 10 de enero de 2022, Maria Van Kerkhove, líder técnica de la respuesta a la pandemia de Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió no utilizar los términos ‘ Deltacron ’ ni ‘ flurona ’.

“No usemos palabras como Deltacron, flurona o flurone. Por favor. Estas palabras implican la combinación de virus y variantes y esto no está ocurriendo. ‘Deltacron’ es una probable contaminación durante la secuenciación, SARS-CoV-2 sigue evolucionando y ve coinfección de gripe”, tuiteó Van Kerkhove.

“Una persona con Covid-19 más influenza no tiene ‘flurona’. ‘Deltacron’ no es real y probablemente se deba a contaminación de laboratorio de fragmentos de secuencia de Omicron en una muestra de Delta”, tuteó Kuppalli y agregó que no se deben fusionar nombres de enfermedades infecciosas, “dejémoslo en manos de parejas famosas”, bromeó.

¿ERROR DURANTE LA SECUENCIACIÓN?

Las secuencias de ‘Deltacron’ se generaron a partir de muestras de virus obtenidas por el virólogo Leondios Kostrikis y su equipo en diciembre, como parte de un esfuerzo por rastrear la propagación de las variantes del SARS-CoV-2 en Chipre.

Según Nature -una de las más prestigiosas revistas científicas a nivel mundial- el hallazgo solo era una propagación de desinformación y publicaron que Kostrikis les envió un email diciendo que se malinterpretaron aspectos de su hipótesis original.

“Nunca dijo que las secuencias representaban un híbrido de las dos variantes”, afirmó la publicación sobre esa comunicación entre la revista y el virólogo.

Kostrikis eliminó las secuencias de la vista pública en la base de datos, 72 horas después de que los investigadores las subieran, y quedó “en espera de una mayor investigación”.

SIEMPRE SÍ. LA OMS CONFIRMA ‘DELTACRON’

Maria Van Kerkhove, explicó este miércoles en una conferencia de prensa en Ginebra que esta variante sí existe y que incluso está en varios países de Europa.