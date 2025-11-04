‘Es responsabilidad de la Presidenta’, Loret acusa a Sheinbaum por el asesinato de Carlos Manzo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, acusa el periodista Carlos Loret de Mola, es la responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

Hoy en su columna “Historias de Reportero”, el periodista afirma que el homicidio del edil es consecuencia de la omisión de la mandataria, pero también de los pactos de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, con el crimen.

“Este crimen es responsabilidad de la Presidenta de México. Es consecuencia de su inacción coyuntural frente a la súplica del alcalde y de la amplia red de pactos que su mentor, López Obrador, tejió con los narcos para beneficiar electoralmente a Morena a cambio de un cheque en blanco para operar bajo el amparo del ‘abrazos, no balazos’”, refiere en analista.

Loret de Mola recuerda que Manzo solicitó ayuda en repetidas ocasiones al Gobierno Federal, advirtiendo que su vida corría peligro; lo hizo a través de las redes sociales y en entrevistas.

“En internet una búsqueda sencilla arroja decenas de declaraciones del alcalde de Uruapan suplicando apoyo. Que el Gobierno Federal ayudara a combatir la delincuencia en Uruapan. Que si no podía ir ella (Sheinbaum), mandara al secretario Harfuch o al general Trevilla. Que le enviaran elementos”, señala.

El gabinete de seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, ha señalado que Carlos Manzo sí contaba con protección, pues 14 elementos de la Guardia Nacional se encargaban de su seguridad.

Sin embargo, periodistas como Raymundo Riva Palacio han cuestionado dónde estaban esos elementos, pues no se les vio por ningún lado cuando fue asesinado.