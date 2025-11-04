‘Es responsabilidad de la Presidenta’, Loret acusa a Sheinbaum por el asesinato de Carlos Manzo

Noticias
/ 4 noviembre 2025
    ‘Es responsabilidad de la Presidenta’, Loret acusa a Sheinbaum por el asesinato de Carlos Manzo
    Loret de Mola señala que Carlos Manzo “suplicó apoyo decenas de veces” a Sheinbaum, pero ahora la Presidenta busca responsabilizar a Calderón. FOTO: SÁSHENKA GUTIÉRREZ / EFE

El periodista señala que el crimen contra el alcalde de Uruapan es consecuencia de la inacción presidencial frente a las reiteradas súplicas del edil pidiendo apoyo federal ante el acoso del crimen organizado

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, acusa el periodista Carlos Loret de Mola, es la responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.

Hoy en su columna “Historias de Reportero”, el periodista afirma que el homicidio del edil es consecuencia de la omisión de la mandataria, pero también de los pactos de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, con el crimen.

TE PUEDE INTERESAR: Uruapan... #EsClaudia

“Este crimen es responsabilidad de la Presidenta de México. Es consecuencia de su inacción coyuntural frente a la súplica del alcalde y de la amplia red de pactos que su mentor, López Obrador, tejió con los narcos para beneficiar electoralmente a Morena a cambio de un cheque en blanco para operar bajo el amparo del ‘abrazos, no balazos’”, refiere en analista.

Loret de Mola recuerda que Manzo solicitó ayuda en repetidas ocasiones al Gobierno Federal, advirtiendo que su vida corría peligro; lo hizo a través de las redes sociales y en entrevistas.

“En internet una búsqueda sencilla arroja decenas de declaraciones del alcalde de Uruapan suplicando apoyo. Que el Gobierno Federal ayudara a combatir la delincuencia en Uruapan. Que si no podía ir ella (Sheinbaum), mandara al secretario Harfuch o al general Trevilla. Que le enviaran elementos”, señala.

El gabinete de seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, ha señalado que Carlos Manzo sí contaba con protección, pues 14 elementos de la Guardia Nacional se encargaban de su seguridad.

Sin embargo, periodistas como Raymundo Riva Palacio han cuestionado dónde estaban esos elementos, pues no se les vio por ningún lado cuando fue asesinado.

REFUERZOS APENAS DURARON DOS SEMANAS EN URUAPAN

Sin bien los refuerzos solicitados por el alcalde llegaron a Uruapan el pasado 20 de septiembre, luego del asesinato de un policía municipal, apenas duraron dos semanas. Manzo, a través de sus redes sociales, reporto el hecho advirtiendo la vulnerabilidad en que quedaba el municipio ante el crimen organizado.

“El 20 de septiembre llegaron a Uruapan 200 guardias nacionales. Se fueron el 8 de octubre: ‘Les comparto que los más de 200 elementos que llegaron hace unos días para reforzar los operativos en Uruapan por parte de la Guardia Nacional fueron retirados. Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado’, expresó el alcalde ese día”, refiere Carlos Loret de Mola.

En sus redes, el periodista también cuestiona si “¿eso es respaldar a Michoacán?”.

‘¡POR FAVOR! #ESCLAUDIA’, REVIRA LORET A LA PRESIDENTA TRAS RESPONSABILIZAR A CALDERÓN

Loret de Mola también cuestiona duramente en su columna la reacción de Sheinbaum y su intento de atribuir la violencia y el crimen contra Carlos Manzo a gobiernos pasados, en especial al de Felipe Calderón, quien durante su mandato inició la llamada guerra contra el narco.

“Se les olvidó la historia: la guerra contra el narco. ¿Dónde declaró Calderón la guerra contra el narco? En Michoacán. Seis años de fracaso de una estrategia”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer durante su conferencia mañanera al reaccionar contra las críticas.

TE PUEDE INTERESAR: Caso Carlos Manzo: De lo que no se enoja la Presidenta

Sin embargo, Loret de Mola sostiene que ella es hoy la responsable, porque el alcalde de Uruapan le suplicó muchas veces por ayuda e incluso le advirtió que corría peligro.

“Cuando el alcalde suplicó apoyo decenas de veces, cuando advirtió de su propia muerte sin cesar, ¿nos viene a decir la Presidenta que es culpa de la guerra de Calderón de hace veinte años? ¡Por favor! #EsClaudia”, acusa en su artículo.

El periodista también acusa a los gobernadores morenistas, como Rubén Rocha, de Sinaloa, y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, de ser parte de una red de complicidades: “No caen porque son los garantes del pacto con el crimen. Ellos y varios más”.

Ayer, molesta por las críticas hacia su gobierno por el asesinato de Manzo, Sheinbaum arremetió contra los opositores a quienes calificó de “buitres” e incluso a la prensa a que llamó “comentócratas carroñeros”.

“No podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentocratas y conductores o dueños, concesionarios más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí, como buitres”, expresó la presidenta.

Este domingo, Manzo fue velado y sepultado en Uruapan, donde fue despedido por los habitantes entre la tristeza e indignación.

Temas


Acusaciones
Violencia
A20

Localizaciones


Uruapan

Personajes


Carlos Loret De Mola
Claudia Sheinbaum

COMENTARIOS

Selección de los editores
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció la falta de ética del periódico Reforma por publicar imágenes del momento en que fue víctima de acoso.

Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió
Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico

Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

Claudia Sheinbaum confirmó que Grecia Quiróz, viuda de Carlos Manzo, será la próxima alcaldesa de Uruapan.

Viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, será la próxima alcaldesa de Uruapan, confirma Sheinbaum
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago

Pensión del Bienestar... calendario del 5 al 27 de noviembre para recibir el pago de 6 mil 200 pesos
Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.

Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.