‘Es responsabilidad de la Presidenta’, Loret acusa a Sheinbaum por el asesinato de Carlos Manzo
El periodista señala que el crimen contra el alcalde de Uruapan es consecuencia de la inacción presidencial frente a las reiteradas súplicas del edil pidiendo apoyo federal ante el acoso del crimen organizado
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, acusa el periodista Carlos Loret de Mola, es la responsable del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.
Hoy en su columna “Historias de Reportero”, el periodista afirma que el homicidio del edil es consecuencia de la omisión de la mandataria, pero también de los pactos de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, con el crimen.
“Este crimen es responsabilidad de la Presidenta de México. Es consecuencia de su inacción coyuntural frente a la súplica del alcalde y de la amplia red de pactos que su mentor, López Obrador, tejió con los narcos para beneficiar electoralmente a Morena a cambio de un cheque en blanco para operar bajo el amparo del ‘abrazos, no balazos’”, refiere en analista.
Loret de Mola recuerda que Manzo solicitó ayuda en repetidas ocasiones al Gobierno Federal, advirtiendo que su vida corría peligro; lo hizo a través de las redes sociales y en entrevistas.
“En internet una búsqueda sencilla arroja decenas de declaraciones del alcalde de Uruapan suplicando apoyo. Que el Gobierno Federal ayudara a combatir la delincuencia en Uruapan. Que si no podía ir ella (Sheinbaum), mandara al secretario Harfuch o al general Trevilla. Que le enviaran elementos”, señala.
El gabinete de seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, ha señalado que Carlos Manzo sí contaba con protección, pues 14 elementos de la Guardia Nacional se encargaban de su seguridad.
Sin embargo, periodistas como Raymundo Riva Palacio han cuestionado dónde estaban esos elementos, pues no se les vio por ningún lado cuando fue asesinado.
REFUERZOS APENAS DURARON DOS SEMANAS EN URUAPAN
Sin bien los refuerzos solicitados por el alcalde llegaron a Uruapan el pasado 20 de septiembre, luego del asesinato de un policía municipal, apenas duraron dos semanas. Manzo, a través de sus redes sociales, reporto el hecho advirtiendo la vulnerabilidad en que quedaba el municipio ante el crimen organizado.
“El 20 de septiembre llegaron a Uruapan 200 guardias nacionales. Se fueron el 8 de octubre: ‘Les comparto que los más de 200 elementos que llegaron hace unos días para reforzar los operativos en Uruapan por parte de la Guardia Nacional fueron retirados. Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado’, expresó el alcalde ese día”, refiere Carlos Loret de Mola.
En sus redes, el periodista también cuestiona si “¿eso es respaldar a Michoacán?”.
‘¡POR FAVOR! #ESCLAUDIA’, REVIRA LORET A LA PRESIDENTA TRAS RESPONSABILIZAR A CALDERÓN
Loret de Mola también cuestiona duramente en su columna la reacción de Sheinbaum y su intento de atribuir la violencia y el crimen contra Carlos Manzo a gobiernos pasados, en especial al de Felipe Calderón, quien durante su mandato inició la llamada guerra contra el narco.
“Se les olvidó la historia: la guerra contra el narco. ¿Dónde declaró Calderón la guerra contra el narco? En Michoacán. Seis años de fracaso de una estrategia”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ayer durante su conferencia mañanera al reaccionar contra las críticas.
Sin embargo, Loret de Mola sostiene que ella es hoy la responsable, porque el alcalde de Uruapan le suplicó muchas veces por ayuda e incluso le advirtió que corría peligro.
“Cuando el alcalde suplicó apoyo decenas de veces, cuando advirtió de su propia muerte sin cesar, ¿nos viene a decir la Presidenta que es culpa de la guerra de Calderón de hace veinte años? ¡Por favor! #EsClaudia”, acusa en su artículo.
El periodista también acusa a los gobernadores morenistas, como Rubén Rocha, de Sinaloa, y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, de ser parte de una red de complicidades: “No caen porque son los garantes del pacto con el crimen. Ellos y varios más”.
Ayer, molesta por las críticas hacia su gobierno por el asesinato de Manzo, Sheinbaum arremetió contra los opositores a quienes calificó de “buitres” e incluso a la prensa a que llamó “comentócratas carroñeros”.
“No podemos dejar de mencionar esta andanada de la derecha, de algunos comentocratas y conductores o dueños, concesionarios más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia, pero eso sí, como buitres”, expresó la presidenta.
Este domingo, Manzo fue velado y sepultado en Uruapan, donde fue despedido por los habitantes entre la tristeza e indignación.