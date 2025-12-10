‘Es un acto terrorista’... Afirma Loret que Ernestina Godoy se retractó sobre ataque de coche bomba porque ‘a Morena no le conviene’

CDMX.- Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República, se habría obligado a recular por presuntas presiones políticas tras haber catalogado el atentado con un coche bomba, en Coahuayana, Michoacán, como terrorismo. Así lo revela el periodista Carlos Loret de Mola en su columna de este miércoles.

En sus “Historias de Reportero”, el editorialista respalda la primera versión de la fiscal, cuando afirmó a través de un comunicado que se trataba de un acto de terrorismo. Sin embargo, advierte que la fiscal dio un paso atrás porque al gobierno de Morena no le conviene reconocer la verdad.

Según Loret, Godoy aplicó la única definición que le corresponde como titular de la Fiscalía General de la República: la del Código Penal Mexicano.

El artículo 139, “Capítulo VI Terrorismo, Título Primero ‘Delitos contra la Seguridad de la Nación’, Libro Segundo del Código Penal Mexicano”, señala el periodista, establece que comete terrorismo quien utiliza explosivos u otros medios violentos para causar alarma, temor o terror en la población, atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad.

“Lo que sucedió en Michoacán encaja perfectamente”, añade al describir el ataque ocurrido el sábado por la mañana en Coahuayana, frente a las instalaciones Policía Comunitaria, que mató a seis personas.

Sin embargo, tras la declaración inicial de Godoy, llegó el viraje, porque –dice el Loret de Mola– a Morena no le conviene que un atentado de esta magnitud sea oficialmente catalogado como terrorismo; primero, por razones publicitarias y, segundo, porque podría tener implicaciones diplomáticas.

“Publicitarias porque no le da buena imagen a la 4T que encima de todo el miedo que tiene la gente, ahora se hable de terrorismo, un término cargado de pánico para la población civil.

“Diplomáticas, porque sería darle la razón al presidente Donald Trump en eso de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas, una catalogación que determinó el gobierno de Estados Unidos, pues les facilita ordenar un ataque militar en suelo mexicano para combatir a los narcos”, explica.