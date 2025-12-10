‘Es un acto terrorista’... Afirma Loret que Ernestina Godoy se retractó sobre ataque de coche bomba porque ‘a Morena no le conviene’

/ 10 diciembre 2025
    ‘Es un acto terrorista’... Afirma Loret que Ernestina Godoy se retractó sobre ataque de coche bomba porque ‘a Morena no le conviene’
    Loret de Mola afirma que a Morena evita reconocer la explosión en Michoacán como un acto terrorista tanto por razones de narrativa como diplomáticas, pues sería darle la razón a Trump “en eso de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas”. FOTO: CARLOS ARRIETA/EL UNIVERSAL

El periodista advierte presiones políticas para catalogar la explosión en Coahuayana, Michoacán, como ‘delincuencia organizada’ en lugar de investigarlo como ‘terrorismo’

CDMX.- Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República, se habría obligado a recular por presuntas presiones políticas tras haber catalogado el atentado con un coche bomba, en Coahuayana, Michoacán, como terrorismo. Así lo revela el periodista Carlos Loret de Mola en su columna de este miércoles.

En sus “Historias de Reportero”, el editorialista respalda la primera versión de la fiscal, cuando afirmó a través de un comunicado que se trataba de un acto de terrorismo. Sin embargo, advierte que la fiscal dio un paso atrás porque al gobierno de Morena no le conviene reconocer la verdad.

Según Loret, Godoy aplicó la única definición que le corresponde como titular de la Fiscalía General de la República: la del Código Penal Mexicano.

El artículo 139, “Capítulo VI Terrorismo, Título Primero ‘Delitos contra la Seguridad de la Nación’, Libro Segundo del Código Penal Mexicano”, señala el periodista, establece que comete terrorismo quien utiliza explosivos u otros medios violentos para causar alarma, temor o terror en la población, atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad.

“Lo que sucedió en Michoacán encaja perfectamente”, añade al describir el ataque ocurrido el sábado por la mañana en Coahuayana, frente a las instalaciones Policía Comunitaria, que mató a seis personas.

Sin embargo, tras la declaración inicial de Godoy, llegó el viraje, porque –dice el Loret de Mola– a Morena no le conviene que un atentado de esta magnitud sea oficialmente catalogado como terrorismo; primero, por razones publicitarias y, segundo, porque podría tener implicaciones diplomáticas.

“Publicitarias porque no le da buena imagen a la 4T que encima de todo el miedo que tiene la gente, ahora se hable de terrorismo, un término cargado de pánico para la población civil.

“Diplomáticas, porque sería darle la razón al presidente Donald Trump en eso de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas, una catalogación que determinó el gobierno de Estados Unidos, pues les facilita ordenar un ataque militar en suelo mexicano para combatir a los narcos”, explica.

HARFUCH DA LA CARA POR ERNESTINA GODOY

En la conferencia mañanera de ayer, fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y no la fiscal Godoy, quien trató de justificar el cambio de clasificación de la investigación –de terrorismo a crimen organizado–, al asegurar que el ataque no buscaba imponer “objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales”.

Pero, como recuerda Loret, la ley mexicana no exige ese elemento para considerarlo terrorismo; basta con el uso intencional de explosivos para generar terror o presionar a la autoridad.

“El secretario de Seguridad lo quiere descartar diciendo que no era ‘para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales’, pero eso no lo dice la ley mexicana (...) Otra cosa es que no quieran admitirlo –y hayan obligado a recular a la flamante fiscal Ernestina Godoy, que acató sin hacer gestos”, señala.

El periodista, quien ha sido un duro crítico del gobierno de la llamada cuarta transformación, acusa que la procuración de justicia en México está “infectada por la política partidista”, y por ello la fiscal Godoy acató sin resistencia el giro impuesto, porque “para eso la pusieron ahí”.

Ayer, desde la conferencia mañanera, se descartó investigar el suceso como un acto terrorista bajo el argumento de que las leyes mexicanas no contempla como terroristas a los integrantes de la delincuencia organizada.

