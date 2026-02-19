Está haciendo ‘lo mismo que Calderón’, critica Loret de Mola a Sheinbaum por omisión en acusaciones contra figuras de la 4T

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, acusa el periodista Carlos Lorer de Mola, está actuando como lo hizo Felipe Calderón en el caso de Genaro García Luna: desestimar denuncias y exigir pruebas sin abrir investigaciones formales, en este caso contra figuras de la 4T.

Luego de que Sheinbaum Pardo descartara abrir investigaciones tras las acusaciones hechas por Julio Scherer en el libro “Ni venganza ni perdón” y cuestionara a la prensa por no seguir investigando a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, Loret reconstruye en su columna “Historias de Reportero” el antecedente del sexenio calderonista.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué no siguen investigando a García Luna?

“Pues no, no veo ninguna necesidad (de investigar). ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Se enojan cuando hablamos de Calderón, la única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron seis años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad vinculado con el narcotráfico”, dijo Sheinbaum durante su conferencia mañanera del 17 de febrero.

Loret de Mola recuerda que el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Dauahare, advirtió por carta a Calderón sobre los presuntos vínculos de García Luna con el crimen organizado, pero el entonces presidente lo desestimó.

“Había muchas versiones, muchos chismes si quieres, mucho conflicto entre dependencias, pero lo que siempre hice fue exigir pruebas”, recuerda el periodista que le respondió Calderón en una entrevista en el 2020, cuestionado al respecto.

La advertencia de Ángeles Dauahare, de acuerdo con el relato de Loret, fue la primera; después le siguió la del entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien incluso le “llevó una carpeta informativa” a Calderón para informarle sobre los presuntos nexos de García Luna y su equipo con el Cártel de Sinaloa.