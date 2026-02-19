Está haciendo ‘lo mismo que Calderón’, critica Loret de Mola a Sheinbaum por omisión en acusaciones contra figuras de la 4T
Para el periodista, la Presidenta está replicando la conducta del exmandatario panista, al desestimar las denuncias contra Ramírez Cuevas, Mario Delgado y Adán Augusto, entre otros personajes
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum, acusa el periodista Carlos Lorer de Mola, está actuando como lo hizo Felipe Calderón en el caso de Genaro García Luna: desestimar denuncias y exigir pruebas sin abrir investigaciones formales, en este caso contra figuras de la 4T.
Luego de que Sheinbaum Pardo descartara abrir investigaciones tras las acusaciones hechas por Julio Scherer en el libro “Ni venganza ni perdón” y cuestionara a la prensa por no seguir investigando a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, Loret reconstruye en su columna “Historias de Reportero” el antecedente del sexenio calderonista.
“Pues no, no veo ninguna necesidad (de investigar). ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Se enojan cuando hablamos de Calderón, la única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron seis años de la presencia de García Luna como secretario de Seguridad vinculado con el narcotráfico”, dijo Sheinbaum durante su conferencia mañanera del 17 de febrero.
Loret de Mola recuerda que el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Dauahare, advirtió por carta a Calderón sobre los presuntos vínculos de García Luna con el crimen organizado, pero el entonces presidente lo desestimó.
“Había muchas versiones, muchos chismes si quieres, mucho conflicto entre dependencias, pero lo que siempre hice fue exigir pruebas”, recuerda el periodista que le respondió Calderón en una entrevista en el 2020, cuestionado al respecto.
La advertencia de Ángeles Dauahare, de acuerdo con el relato de Loret, fue la primera; después le siguió la del entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien incluso le “llevó una carpeta informativa” a Calderón para informarle sobre los presuntos nexos de García Luna y su equipo con el Cártel de Sinaloa.
Pese a esas advertencias, el funcionario permaneció en el cargo durante los seis años de Calderón como presidente, pero años después, llevado ante la justicia estadounidense, fue sentenciado a 38 años de prisión.
El columnista subraya que el juicio del exsecretario de Seguridad Pública se sustentó en “testimonios verbales de narcotraficantes”, sin la presentación de documentos, copias de transferencias, fotos ni videos que probaran las acusaciones.
“Lo que sustentó la sentencia fue un abanico de testimonios verbales de narcotraficantes que fueron citados como testigos y dijeron lo mismo: incriminaron a García Luna. En síntesis, el caso de García Luna se sustentó en testimonios de testigos de primera mano y de alto perfil”, refiere.
‘ES EXACTAMENTE LO QUE TENEMOS HOY’: DESTACA LORET PARALELISMO ENTRE SEXENIO DE CALDERÓN CON LA 4T
Para Loret de Mola, ese mismo escenario se repite hoy con las figuras relevantes del obradorismo, con las acusaciones hechas por Julio Scherer Ibarra contra Jesús Ramírez Cuevas de vínculos con el narco y “de haber metido el dinero del huachicol a Morena”.
Además de las acusaciones contra el exvocero presidencial, Scherer también hace señalamientos contra el actual secretario de Educación, Mario Delgado, quien fue dirigente de Morena.
“Hay líderes de organizaciones criminales, como Jesús ‘El Rey’ Zambada y Celso Ortega ‘El Ardillo’, que han declarado públicamente (uno en Nueva York en el juicio de García Luna, el otro ante cámara en entrevista) haber financiado las campañas de López Obrador y Morena”, menciona sobre otros testimonios.
Además, menciona que el caso más grave es el de Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, vinculado al grupo La Barredora.
“Y lo de Adán Augusto con Hernán Bermúdez de La Barredora es, a nivel local, peor que lo de Calderón y García Luna: no nombró a un secretario de Seguridad que luego recibió dinero de los capos, Adán Augusto nombró a un capo como secretario de Seguridad”, expone.
En ese contexto, Loret de Mola critica a la mandataria: “¿Y qué hace la presidenta Sheinbaum frente a todos estos testimonios de primera mano? Lo mismo que Calderón: exigir pruebas y no abrir investigaciones”.