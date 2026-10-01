Realiza Samuel García, gobernador de Nuevo León, nueva gira internacional... ahora por NY

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    Realiza Samuel García, gobernador de Nuevo León, nueva gira internacional... ahora por NY
    En su nueva gira internacional, ahora por Nueva York, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió este jueves con directivos de Goldman Sachs. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
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    En su nueva gira internacional, ahora por Nueva York, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió este jueves con directivos de Goldman Sachs. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

El mandatario del estado viajó acompañado del subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial de la Secretaría de Economía, Emmanuel Loo.

MONTERREY, NL.- En su nueva gira internacional, ahora por Nueva York, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se reunió este jueves con directivos de Goldman Sachs, que supervisa más de 3.3 billones de dólares en activos de sus clientes y ocupa una posición destacada a nivel global en la asesoría de fusiones y adquisiciones.

A través de un comunicado, el gobierno estatal estableció que el mandatario estatal realiza reuniones con instituciones financieras, empresas y organismos interesados en invertir en el estado.

“Platicando de todos los proyectos de Nuevo León (...) traemos muchísima obra pública como las Líneas del Metro, las nuevas carreteras y muchos proyectos de agua”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-samuel-garcia-apoyo-de-la-ip-para-dotar-a-nuevo-leon-de-40-mil-camaras-de-videovigilancia-EP23687506

Precisó que los posibles inversionistas están muy interesados en Nuevo León y saben que el estado es primer lugar en tofo y con mucha obra pública.

El jefe del ejecutivo estatal también se reunió con representantes de Macquarie Group, que es un grupo global de servicios financieros con sede en Australia.

Ante este grupo les platicó proyectos como el polo industrial de Pesquería y el de la Aduana Colombia, así como proyectos como hospitales, el Metro y camiones eléctricos.

En México, Macquarie Group cuenta con 20 años de presencia donde participa en sectores como infraestructura, energía y bienes raíces industriales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-y-su-familia-denunciados-por-presunta-triangulacion-de-1400-mdp-en-nl-DF23629093

Por otra parte, se reunió con Apollo Global Management, firma global de inversión y gestión de activos fundada en 1990 con presencia en distintos mercados a nivel internacional y se especializa en capital privado, crédito, infraestructura y bienes raíces.

“Apollo es un grupo de inversión que está muy interesado en Nuevo León. Hace cinco años nadie ubicaba a Nuevo León, hoy después del Mundial de ser primer lugar en todo, de la Aduana Colombia, de las carreteras, ahora todos quieren invertir en Nuevo León”, expuso.

El mandatario estatal es acompañado en la gira por el subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial de la Secretaría de Economía, Emmanuel Loo.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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