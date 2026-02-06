Exige PRI revisar Cofepris y NOM por medicamentos en ‘Farmacias del Bienestar’

6 febrero 2026
    Exige PRI revisar Cofepris y NOM por medicamentos en 'Farmacias del Bienestar'
    Señalan que los puntos de distribución deben cumplir con la normatividad para garantizar la estabilidad y la farmacovigilancia de los medicamentos. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
El Universal

Pide a Salud transparentar cómo se supervisa el manejo, etiquetado y seguridad de insumos distribuidos en las farmacias

CDMX.- El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud (Ssa) un informe sobre el cumplimiento de la regulación y la farmacovigilancia de los medicamentos utilizados en las llamadas “Farmacias del Bienestar”.

En el documento, el legislador planteó que la revisión debe ser “efectiva, sistemática y basada en evidencia”, e incluir no sólo la Ley General de Salud, sino también el Reglamento de Insumos para la Salud, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables y los procedimientos administrativos de la Cofepris.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan fosa clandestina en Sinaola; peritos excavan bajo resguardo de fuerzas federales

El punto de acuerdo señala como referencia la NOM-072-SSA1-2012 sobre etiquetado de medicamentos y medicamentos herbarios; la NOM-073-SSA1-2005 sobre estabilidad; y la NOM-164-SSA1-2015 sobre buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

También menciona la NOM-177-SSA1-2013, relativa a pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable, y la NOM-220-SSA1-2016 sobre instalación y operación de la farmacovigilancia.

TE PUEDE INTERESAR: PRI acusa ‘abandono’ en vacunación: sarampión se dispara y México concentra 71% de casos en América

El documento sostiene que los puntos de distribución deben cumplir con la normatividad para garantizar la estabilidad y la farmacovigilancia de los medicamentos, a fin de asegurar que se conserven en condiciones adecuadas durante su almacenamiento y entrega.

Como ejemplo, se indica que la NOM-073-SSA1-2005 busca aportar evidencia documentada sobre cómo la calidad de un fármaco o medicamento cambia con el tiempo bajo factores como temperatura, humedad o luz, para asegurar que mantenga sus propiedades dentro de especificaciones durante su vida útil.

Asimismo, se refiere que la NOM-220-SSA1-2016 regula aspectos de seguridad de medicamentos y vacunas con base en la relación beneficio/riesgo, como parte del seguimiento a reacciones adversas y otros eventos asociados al uso de insumos para la salud.

