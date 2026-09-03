Existe una fractura real al interior de Morena : Loret

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    Existe una fractura real al interior de Morena : Loret
    Loret de Mola expone en su columna que es falso que EU busque dividirlos, como dijo ayer Sheinbaum, porque ya existe una fractura real. Lo que es grave, añade, es que la mandataria lleve “130 días” usando a “secretario estrella, su general y su almirante” como parapeto. CUARTOSCURO

El periodista acusa a la Presidenta de estar empleando el acceso y capital político que se han ganado en Washington sus integrantes del gabinete de Seguridad para encubrir a personajes como Andy, Rocha, Inzunza y Marina del Pilar

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum está utilizando el prestigio y capital político de sus funcionarios más eficientes como “escudos humanos” para proteger a los políticos de Morena que se coludieron con el crimen organizado, así lo denuncia Carlos Loret de Mola hoy en su columna Historias de Reportero.

El periodista, uno de los más críticos del régimen, también desmiente la versión de Sheinbaum, quien ayer acusó a Estados Unidos de intentar debilitar a su gobierno y dividir al movimiento que representa.

https://vanguardia.com.mx/opinion/asi-esta-dividido-morena-JH23240292

“Ellos buscan de una u otra manera debilitar a los gobiernos, éste es uno de sus objetivos, y particularmente gobiernos independientes que defendemos la soberanía, dividirnos internamente. Es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre: generar divisiones al interior del gabinete de seguridad, del gabinete federal.

“Son tácticas que usan ellos, de injerencia. Lo que pasa es que se topan con pared porque el gabinete de seguridad del gobierno de México tiene una coordinación y una unidad enorme”, declaró en su conferencia de prensa de este miércoles la jefa del Ejecutivo federal.

Al respecto, Loret advierte que no es como dice la Presidenta porque ya existe una fractura real entre un ala respetada en Washington y una facción radical marcada por la corrupción y el narcotráfico.

“Están divididos, de entrada, entre los que tienen visa y los que no tienen visa. Divididos entre los que tienen una gran relación con Estados Unidos y los que están bajo sospecha de coludirse con el crimen organizado (...) Los que intercambian información y los que la esconden. Los que prefieren llevarse bien con los funcionarios americanos y los que prefieren llevarse bien con los dictadores cubanos”, expone.

GABINETE DE SEGURIDAD COMO PARAPETO PARA LOS NARCOPOLÍTICOS

Para el autor de Historias de Reportero, la mandataria lleva meses usando como “escudo” al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; al general secretario Ricardo Trevilla, y al almirante Raymundo Pedro Morales, para blindar a figuras de Morena bajo investigación en Estados Unidos.

“Lo delicado es que desde hace 130 días, la Presidenta está usando como escudos humanos a su secretario estrella, su general y su almirante para defender a los morenistas que se aliaron con el narco”, advierte el periodista.

La estrategia presidencial, de acuerdo con Loret de Mola, consiste en usar la confianza que estos mandos se han ganado ante las agencias estadounidenses para encubrir a personajes como Andy López Beltrán; al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; al senador Enrique Inzunza, y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

“La Presidenta desvía la atención a propósito. Como no puede negar que el gobierno está dividido, utiliza el recurso fácil de decir que Estados Unidos quiere dividir al gabinete de Seguridad. No hay una evidencia de ello. Estados Unidos ofrece un trato excepcional a los integrantes del gabinete de Seguridad, particularmente a las tres cabezas: Harfuch, Trevilla y Morales”, asevera.

La fisura, añade, surge únicamente “cuando se trata de los narcopolíticos de Morena que, desde luego, no están en el gabinete de Seguridad”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hablan-bien-de-uno-y-mal-de-otros-sheinbaum-acusa-a-eu-de-intentar-influir-en-elecciones-de-mexico-KB23220921

HACE LORET ADVERTENCIA A SHEINBAUM

El periodista advierte que la estrategia de la Presidenta es insostenible, pues proteger a la red de impunidad mientras se pretende mantener una alianza estratégica con Estados Unidos es una trampa política.

“La bronca es que cuando quieres tener lo mejor de ambos mundos, sueles quedarte sin ninguno”, sentencia.

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Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

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