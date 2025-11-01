Explosión de tren con etanol provoca fuerte movilización en Tepetitlán, Hidalgo

    El tren involucrado formaba parte de la ruta comercial que conecta Tula con el centro del país; transportaba etanol, grano y vehículos en al menos 30 vagones, de los cuales 10 se descarrilaron. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades estatales y federales atendieron el descarrilamiento y posterior explosión de un tren en Hidalgo; el siniestro provocó una columna de humo visible a varios kilómetros y la evacuación preventiva de la zona

PACHUCA, HGO.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este viernes en el municipio de Tepetitlán, tras la explosión de un tren de carga que transportaba alcohol etílico, etanol, grano y vehículos.

De acuerdo con la Presidencia Municipal, el siniestro ocurrió en la cuarta manzana de la colonia Centro, donde varios vagones se incendiaron después de descarrilarse. La columna de humo fue visible desde municipios vecinos, lo que generó alarma entre la población.

Elementos de Protección Civil, Bomberos de Hidalgo, Guardia Nacional y Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para sofocar las llamas y acordonar la zona. Las autoridades informaron que no se reportan víctimas mortales ni lesionados hasta el momento, aunque los daños materiales son considerables.

El tren, que formaba parte de la ruta industrial Tula–Huehuetoca, sufrió el accidente cerca del amanecer. Algunos testigos indicaron que el estruendo fue tan fuerte que provocó vibraciones en viviendas cercanas y rompió vidrios de locales en un radio de más de un kilómetro.

Por seguridad, las autoridades municipales ordenaron la evacuación preventiva de familias que habitan en las inmediaciones del siniestro y suspendieron temporalmente el tránsito vehicular en las avenidas principales del centro.

El presidente municipal de Tepetitlán informó que se trabaja en coordinación con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y con personal de la empresa concesionaria del tren para investigar las causas del descarrilamiento.

Asimismo, Protección Civil Estatal exhortó a los habitantes a mantener la calma y evitar acercarse al sitio, debido al riesgo de nuevas explosiones por los residuos de etanol y combustible en los vagones.

En tanto, elementos del Ejército Mexicano se sumaron al operativo de seguridad para resguardar el área y evitar saqueos o incidentes secundarios. Los trabajos de enfriamiento y retiro del material dañado continuarán durante las próximas horas. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

