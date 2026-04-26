Explosión durante carga de gasolina deja cuatro jóvenes heridos en Los Mochis

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/ 26 abril 2026
    Explosión durante carga de gasolina deja cuatro jóvenes heridos en Los Mochis
    Las autoridades iniciaron los primeros peritajes para establecer las causas de la explosión y confirmar las condiciones en las que ocurrió el accidente ESPECIAL

Las autoridades iniciaron peritajes para determinar el origen del accidente ocurrido durante la carga de combustible

LOS MOCHIS, SIN.-Cuatro jóvenes resultaron con quemaduras tras una explosión registrada cuando llenaban con gasolina el tanque de un vehículo mediante un bidón, en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome.

Los cuerpos de auxilio fueron alertados por habitantes del fraccionamiento Las Huertas Dos, quienes escucharon la explosión y los gritos de auxilio en la calle Matamoros.

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José Pablo “N” y Javier “N” circulaban en un vehículo por la zona cuando la unidad se quedó sin gasolina, por lo que solicitaron apoyo a unos amigos para llevar combustible.

Los jóvenes acudieron al lugar con un bidón y comenzaron a llenar el tanque del automóvil, momento en el que se produjo una explosión que dejó lesionadas a cuatro personas.

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Una de las versiones señala que uno de los jóvenes se encontraba fumando cerca de la unidad al momento de la carga de gasolina, aunque las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen del estallido.

Personal de la Cruz Roja acudió al sitio para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y trasladarlos a distintos hospitales.

Dos de los heridos fueron identificados como José Pablo “N” y Javier “N”, quienes permanecen internados en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las autoridades iniciaron los primeros peritajes para establecer las causas de la explosión y confirmar las condiciones en las que ocurrió el accidente.

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