Hombre intenta ocultar cuerpo de su pareja en predio de Xochimilco

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/ 26 abril 2026
    Hombre intenta ocultar cuerpo de su pareja en predio de Xochimilco
    Operadores del Centro de Comando y Control Sur alertaron sobre un ataque en una vivienda ubicada en la calle Cerrada de Amelaco ESPECIAL
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por La Jornada

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La SSC capitalina detuvo a un hombre por su probable responsabilidad en la muerte de su pareja

CDMX.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en la agresión física contra su pareja sentimental, quien perdió la vida, y por intentar ocultar el cuerpo en un predio de la alcaldía Xochimilco.

Los primeros reportes señalan que la pareja regresó de una fiesta la noche previa y, antes de ingresar a su domicilio, sostuvo una discusión que escaló a agresiones físicas, hasta que la mujer, de 31 años, quedó inconsciente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/festejos-por-el-dia-del-nino-dejaran-derrama-por-mas-de-37500-millones-de-pesos-en-el-pais-IH20278312

Operadores del Centro de Comando y Control Sur alertaron sobre un ataque en una vivienda ubicada en la calle Cerrada de Amelaco, en la colonia Zona Chinampera.

Los agentes acudieron al inmueble y se entrevistaron con un hombre de 58 años, quien les permitió el acceso al predio y relató que momentos antes había acudido a visitar a sus familiares.

El hombre informó a los policías que sorprendió a su yerno cuando intentaba enterrar algo y que, al acercarse, confirmó que se trataba del cuerpo de su hija.

https://vanguardia.com.mx/noticias/ernestina-godoy-presentara-en-senado-plan-de-procuracion-de-justicia-2026-2030-CH20277360

Los uniformados detuvieron al sujeto, de 31 años, tras el señalamiento realizado en el lugar y por los indicios localizados en el predio. El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica.

La autoridad capitalina mantiene abiertas las indagatorias para determinar las circunstancias de la agresión y el intento de ocultamiento del cuerpo en el predio de Xochimilco.

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