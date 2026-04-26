Hombre intenta ocultar cuerpo de su pareja en predio de Xochimilco

CDMX.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en la agresión física contra su pareja sentimental, quien perdió la vida, y por intentar ocultar el cuerpo en un predio de la alcaldía Xochimilco. Los primeros reportes señalan que la pareja regresó de una fiesta la noche previa y, antes de ingresar a su domicilio, sostuvo una discusión que escaló a agresiones físicas, hasta que la mujer, de 31 años, quedó inconsciente.

Operadores del Centro de Comando y Control Sur alertaron sobre un ataque en una vivienda ubicada en la calle Cerrada de Amelaco, en la colonia Zona Chinampera.

Los agentes acudieron al inmueble y se entrevistaron con un hombre de 58 años, quien les permitió el acceso al predio y relató que momentos antes había acudido a visitar a sus familiares. El hombre informó a los policías que sorprendió a su yerno cuando intentaba enterrar algo y que, al acercarse, confirmó que se trataba del cuerpo de su hija.

Los uniformados detuvieron al sujeto, de 31 años, tras el señalamiento realizado en el lugar y por los indicios localizados en el predio. El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica. La autoridad capitalina mantiene abiertas las indagatorias para determinar las circunstancias de la agresión y el intento de ocultamiento del cuerpo en el predio de Xochimilco.

Publicidad

Temas

Feminicidios

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

SSC

