WASHINGTON, EU.- El doctor Kevin O’Connor, el médico de la Casa Blanca que ha atendido al presidente Joe Biden desde hace tiempo, indicó este viernes que el mes pasado le fue extirpada al presidente una lesión del pecho: un carcinoma de célula basal, una forma común de cáncer de piel.

“Todos los tejidos cancerosos fueron retirados exitosamente” durante el examen médico de rutina al mandatario el 16 de febrero, explicó O’Connor. Destacó que Biden, con 80 años de edad, está “sano, vigoroso” y “en forma” para asumir sus responsabilidades en la Casa Blanca, en un momento en que se prevé que próximamente anuncie una candidatura a la reelección en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos y Alemania presumen buena sintonía ante la invasión rusa

El doctor O’Connor –citado por The Associated Press– explicó que las células basales no tienden a propagarse como otros cánceres, pero podrían crecer, y por ello se extirpan. Agregó que antes de iniciar su mandato, Biden se sometió a la extirpación de “varios cánceres de piel localizados que no eran del tipo melanoma”.

A la primera dama, Jill Biden, también le han sido extirpadas dos lesiones de célula basal en el ojo derecho y en el pecho, en enero, difundieron medios la semana pasada. La familia Biden llevan mucho tiempo defendiendo la lucha contra el cáncer. Su hijo adulto Beau murió en 2015 de cáncer cerebral.