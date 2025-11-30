‘Extorsión mató a muchas MiPyMEs’: Coparmex aplaude ley y advierte sobre pérdidas por 21 mil millones

30 noviembre 2025
    'Extorsión mató a muchas MiPyMEs': Coparmex aplaude ley y advierte sobre pérdidas por 21 mil millones
    Aseguran que el nuevo marco legal representa una oportunidad para blindar a las MiPyMEs. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Extorsiones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Coparmex

El organismo empresarial aseguró que la norma refrenda el compromiso contra un delito que en 2024 generó pérdidas millonarias y afecta la confianza en inversiones

CDMX.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró la reciente aprobación en el Congreso de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, al considerarla un paso necesario ante un delito que golpea la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad económica del país.

La organización detalló que la extorsión —en sus distintas modalidades— generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos en 2024, lo que resalta su impacto en la economía formal e informal.

TE PUEDE INTERESAR: Harfuch celebra nueva etapa en la FGR tras llegada de Ernestina Godoy y salida de Gertz

Coparmex señaló que sus empresas afiliadas no han quedado exentas: alrededor del 12.8% reportaron haber sido víctimas de extorsión, especialmente a través de llamadas telefónicas (70.5% de los casos), lo que influye negativamente en las decisiones de inversión y crecimiento.

De acuerdo con la cúpula empresarial, el nuevo marco legal representa una oportunidad para blindar a las MiPyMEs, restaurar la confianza y permitir que el sector productivo desarrolle su actividad sin amenazas ni chantajes.

TE PUEDE INTERESAR: PRI busca frenar la ‘doble jugada’ de senadores con licencia en foros y misiones internacionales

Coparmex aprovechó para instar a las autoridades a implementar la ley con urgencia, reforzar la persecución del delito y brindar acompañamiento efectivo a víctimas y empresarios; advirtió que solo así se podrá revertir el daño económico y recuperar la confianza empresarial.

La organización consideró fundamental que la ley contra la extorsión sea acompañada de políticas integrales que incluyan criterios de protección, coordinación institucional y apoyo a las víctimas, sobre todo hacia las pequeñas y medianas empresas, las más vulnerables.

Con su pronunciamiento, Coparmex se une al amplio respaldo social y político hacia la ley, tras años de presiones y denuncias por parte del sector empresarial que señalaban a la extorsión como uno de los mayores obstáculos para la inversión, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional. Con información de Milenio

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

