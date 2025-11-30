‘Extorsión mató a muchas MiPyMEs’: Coparmex aplaude ley y advierte sobre pérdidas por 21 mil millones

CDMX.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró la reciente aprobación en el Congreso de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, al considerarla un paso necesario ante un delito que golpea la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad económica del país.

La organización detalló que la extorsión —en sus distintas modalidades— generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos en 2024, lo que resalta su impacto en la economía formal e informal.

Coparmex señaló que sus empresas afiliadas no han quedado exentas: alrededor del 12.8% reportaron haber sido víctimas de extorsión, especialmente a través de llamadas telefónicas (70.5% de los casos), lo que influye negativamente en las decisiones de inversión y crecimiento.

De acuerdo con la cúpula empresarial, el nuevo marco legal representa una oportunidad para blindar a las MiPyMEs, restaurar la confianza y permitir que el sector productivo desarrolle su actividad sin amenazas ni chantajes.

Coparmex aprovechó para instar a las autoridades a implementar la ley con urgencia, reforzar la persecución del delito y brindar acompañamiento efectivo a víctimas y empresarios; advirtió que solo así se podrá revertir el daño económico y recuperar la confianza empresarial.

La organización consideró fundamental que la ley contra la extorsión sea acompañada de políticas integrales que incluyan criterios de protección, coordinación institucional y apoyo a las víctimas, sobre todo hacia las pequeñas y medianas empresas, las más vulnerables.

Con su pronunciamiento, Coparmex se une al amplio respaldo social y político hacia la ley, tras años de presiones y denuncias por parte del sector empresarial que señalaban a la extorsión como uno de los mayores obstáculos para la inversión, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional. Con información de Milenio