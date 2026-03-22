Extraditan a presunto proveedor del CJNG; acusan envío de lanzacohetes, granadas y minas

CDMX.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un ciudadano de Bulgaria compareció ante un tribunal federal tras su extradición desde España, acusado de distribuir armas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se trata de Peter Dimitrov Mirchev, quien enfrenta cargos junto con Asumo, el tanzano Subiro Osmund Mwapinga y el ugandés Michael Katungi Mpweire. De acuerdo con las autoridades, los tres son señalados por conspirar para suministrar ilegalmente armamento de grado militar a cárteles mexicanos de la droga, en particular al CJNG.

Según el Departamento de Justicia, Mirchev está acusado de conspiración para distribuir cocaína y de delitos relacionados con posesión de armas de fuego, entre ellas ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, rifles de francotirador, minas antipersona y armas antiaéreas. La autoridad federal sostuvo que Mirchev presuntamente reclutó a Asumo para obtener de manera corrupta un Certificado de Usuario Final (EUC) de un país que declararía falsamente un destinatario distinto para las armas.

En esa línea, Asumo y Mwapinga presuntamente obtuvieron un EUC de la República Unida de Tanzania que autorizaba la importación de AK-47, documento que, según la acusación, sería parte del esquema para encubrir el destino real del armamento.

El Departamento de Justicia añadió que Mirchev ya habría estado implicado en el suministro de armas a Viktor Bout, quien fue declarado culpable en un juicio por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, además de otros cargos. Mirchev fue detenido por autoridades españolas en Madrid el 8 de abril. El Departamento de Justicia señaló que, en caso de ser declarado culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua.

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