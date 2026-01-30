Falta de crédito frenó 61 mil ventas de autos nuevos; CDMX concentró mayor rezago

CDMX.- En 2025 se pudieron haber vendido 61 mil vehículos nuevos, pero los compradores potenciales no calificaron para obtener financiamiento automotriz, de acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la AMDA con colaboración de JATO y Urban Science.

Como contexto, el documento detalla que la mayor cantidad de unidades que se quedaron sin financiar se concentró en la Ciudad de México, en el segmento de usos múltiples, con 14 mil 476 automotores, mientras que la menor oportunidad se registró en autos compactos y deportivos, con apenas una unidad en Guerrero y Nayarit, respectivamente.

El reporte indicó que el índice de financiamiento promedio nacional para la compra de vehículos al menudeo por entidad federativa, sin incluir flotillas, alcanzó 73% en 2025, con 25 estados con una participación igual o mayor a 70% en el uso de crédito.

En contraste, se señaló que en 16 estados el índice de financiamiento estuvo por debajo de ese umbral, lo que refleja diferencias en el acceso al crédito según la entidad.

Como antecedente metodológico, el análisis plantea que, si al promedio nacional de 73% se incorporan las flotillas —que suelen adquirirse principalmente de contado—, la participación del crédito en la compra de unidades nuevas se reduce a 61%, y únicamente 10 estados se mantienen con una proporción igual o mayor a 70%.

En reacciones del mercado por segmento, el reporte apuntó que entre enero y diciembre de 2025, considerando compras totales y flotillas, los segmentos de usos múltiples, subcompactos y pick-ups registraron desempeños de financiamiento de 64%, 64% y 50.5%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Por origen de marca, el documento señaló que las marcas chinas también mostraron un índice de financiamiento de 68% y precisó que, a diferencia de otras armadoras, en ese caso el financiamiento se apoyó principalmente en alianzas con bancos que operan como brazo financiero para otorgar crédito.

En el panorama general, el reporte ratificó que, en cinco de seis segmentos, el plazo preferido de financiamiento para compradores de autos nuevos se mantiene en 60 meses, mientras que en el segmento de lujo el periodo más común sigue siendo de 36 meses, reflejando patrones de crédito diferenciados por tipo de vehículo.