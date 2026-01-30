Falta de crédito frenó 61 mil ventas de autos nuevos; CDMX concentró mayor rezago

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 30 enero 2026
    Falta de crédito frenó 61 mil ventas de autos nuevos; CDMX concentró mayor rezago
    El plazo preferido de financiamiento para compradores de autos nuevos se mantiene en 60 meses, señalan. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Autos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


AMDA

AMDA estima que miles de compradores potenciales no lograron financiar un auto, en un mercado donde el crédito sigue siendo el principal motor de las ventas

CDMX.- En 2025 se pudieron haber vendido 61 mil vehículos nuevos, pero los compradores potenciales no calificaron para obtener financiamiento automotriz, de acuerdo con el reporte de Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la AMDA con colaboración de JATO y Urban Science.

Como contexto, el documento detalla que la mayor cantidad de unidades que se quedaron sin financiar se concentró en la Ciudad de México, en el segmento de usos múltiples, con 14 mil 476 automotores, mientras que la menor oportunidad se registró en autos compactos y deportivos, con apenas una unidad en Guerrero y Nayarit, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Dan 12 años de cárcel a 3 hombres por el transporte de 176 indocumentados, en Nuevo León

El reporte indicó que el índice de financiamiento promedio nacional para la compra de vehículos al menudeo por entidad federativa, sin incluir flotillas, alcanzó 73% en 2025, con 25 estados con una participación igual o mayor a 70% en el uso de crédito.

En contraste, se señaló que en 16 estados el índice de financiamiento estuvo por debajo de ese umbral, lo que refleja diferencias en el acceso al crédito según la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN

Como antecedente metodológico, el análisis plantea que, si al promedio nacional de 73% se incorporan las flotillas —que suelen adquirirse principalmente de contado—, la participación del crédito en la compra de unidades nuevas se reduce a 61%, y únicamente 10 estados se mantienen con una proporción igual o mayor a 70%.

En reacciones del mercado por segmento, el reporte apuntó que entre enero y diciembre de 2025, considerando compras totales y flotillas, los segmentos de usos múltiples, subcompactos y pick-ups registraron desempeños de financiamiento de 64%, 64% y 50.5%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Quieren vender ‘La Tuta’ en peluches y videojuegos: piden registrar su nombre como marca

Por origen de marca, el documento señaló que las marcas chinas también mostraron un índice de financiamiento de 68% y precisó que, a diferencia de otras armadoras, en ese caso el financiamiento se apoyó principalmente en alianzas con bancos que operan como brazo financiero para otorgar crédito.

En el panorama general, el reporte ratificó que, en cinco de seis segmentos, el plazo preferido de financiamiento para compradores de autos nuevos se mantiene en 60 meses, mientras que en el segmento de lujo el periodo más común sigue siendo de 36 meses, reflejando patrones de crédito diferenciados por tipo de vehículo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


AMDA

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57
La Secretaría de Salud (SS) de México confirmó otro caso positivo de sarampión en Nuevo León, sumando tres personas con el diagnóstico y cinco en lo que va del 2025 al 2026.

Nuevo León reportan otro caso de sarampión, suman tres en 2026