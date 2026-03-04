FGR asegura 50 tragamonedas en dos cateos en Veracruz; suman 150 decomisadas en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 marzo 2026
    FGR asegura 50 tragamonedas en dos cateos en Veracruz; suman 150 decomisadas en 2026
    Los operativos y decomisos se han realizado en municipios como Coatepec, Xalapa, Veracruz, Cosamaloapan y Orizaba. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Decomisos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

En dos cateos, autoridades federales y fuerzas armadas aseguraron decenas de máquinas y reforzaron una tendencia de decomisos

VERACRUZ, VER.- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron en dos cateos realizados en el puerto de Veracruz 50 máquinas tragamonedas, decomiso que se suma a otras 100 aseguradas durante febrero en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con un reporte oficial, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para ejecutar órdenes de cateo en dos inmuebles del municipio de Veracruz, derivado de una denuncia ciudadana por la presunta presencia de menores de edad utilizando maquinitas tipo “minicasino”.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Jalisco anuncia apoyo para personas cuyos vehículos fueron quemados durante ola violenta

Las diligencias fueron ejecutadas por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con personal del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal, como parte del despliegue de apoyo y seguridad perimetral.

En el primer domicilio, ubicado en la colonia Centro del municipio de Veracruz, las autoridades aseguraron 30 máquinas tragamonedas, tres cajas con cerradura, un bote de plástico con numerario, el inmueble y un DVD.

TE PUEDE INTERESAR: Jefe Diego revira a Sheinbaum por ‘creación de Salinas’ y morenistas escalan el choque

En el segundo inmueble, el aseguramiento incluyó 20 máquinas tragamonedas, tres cámaras de videovigilancia y el inmueble, según el mismo reporte oficial.

La FGR indicó que este resultado se integra a una serie de operativos implementados en territorio veracruzano, en los que durante febrero fueron aseguradas 100 máquinas tragamonedas en acciones coordinadas entre corporaciones.

Los operativos y decomisos se han realizado en municipios como Coatepec, Xalapa, Veracruz, Cosamaloapan y Orizaba, en el marco de las acciones desplegadas tras denuncias y reportes ciudadanos sobre este tipo de establecimientos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decomisos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro aseguró que habrá un debate abierto de la propuesta.

Recibe Cámara de Diputados propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum
El interno se encuentra acusado de presunto homicidio calificado.

Juez ordena al Altiplano cesar incomunicación y presunta tortura contra ‘El Güero Palma’
Verónica “N” recuperó su libertad tras esclarecer la detención relacionada con presuntos fraudes; la Fiscalía indicó que pudo haber sido utilizada en la comisión de delitos.

‘Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila
El proceso de venta de boletos para el Mundial 2026 evidencia que, pese al enorme interés global, el precio de las entradas también influye en la disponibilidad para varios partidos del torneo.

La verdad incómoda sobre el Mundial 2026: mucha demanda, pero no a cualquier precio
Desacuerdo legislativo

Desacuerdo legislativo
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
El pequeño cumplió su sueño de ser un elemento de la Guardia Nacional.

El pequeño Ian cumple su sueño de ser elemento de la Guardia Nacional Honorario en Piedras Negras