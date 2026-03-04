FGR asegura 50 tragamonedas en dos cateos en Veracruz; suman 150 decomisadas en 2026

VERACRUZ, VER.- Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron en dos cateos realizados en el puerto de Veracruz 50 máquinas tragamonedas, decomiso que se suma a otras 100 aseguradas durante febrero en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con un reporte oficial, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Veracruz solicitó y obtuvo de un juez de Control la autorización para ejecutar órdenes de cateo en dos inmuebles del municipio de Veracruz, derivado de una denuncia ciudadana por la presunta presencia de menores de edad utilizando maquinitas tipo “minicasino”.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Jalisco anuncia apoyo para personas cuyos vehículos fueron quemados durante ola violenta

Las diligencias fueron ejecutadas por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con personal del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal, como parte del despliegue de apoyo y seguridad perimetral.

En el primer domicilio, ubicado en la colonia Centro del municipio de Veracruz, las autoridades aseguraron 30 máquinas tragamonedas, tres cajas con cerradura, un bote de plástico con numerario, el inmueble y un DVD.

TE PUEDE INTERESAR: Jefe Diego revira a Sheinbaum por ‘creación de Salinas’ y morenistas escalan el choque

En el segundo inmueble, el aseguramiento incluyó 20 máquinas tragamonedas, tres cámaras de videovigilancia y el inmueble, según el mismo reporte oficial.

La FGR indicó que este resultado se integra a una serie de operativos implementados en territorio veracruzano, en los que durante febrero fueron aseguradas 100 máquinas tragamonedas en acciones coordinadas entre corporaciones.

Los operativos y decomisos se han realizado en municipios como Coatepec, Xalapa, Veracruz, Cosamaloapan y Orizaba, en el marco de las acciones desplegadas tras denuncias y reportes ciudadanos sobre este tipo de establecimientos.