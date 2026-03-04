Jefe Diego revira a Sheinbaum por ‘creación de Salinas’ y morenistas escalan el choque

CDMX.- El excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que la mandataria afirmó, en su conferencia matutina del lunes 2 de marzo, que el panista y otros políticos como Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida fueron “creación de Salinas de Gortari”.

En un mensaje público, Fernández de Cevallos sostuvo que no pudo haber sido “creado” por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y añadió: “Señora Sheinbaum: yo no puedo haber sido ‘creado’ por Salinas de Gortari, porque antes de que él naciera yo luchaba por la democracia que usted destruye”. En el mismo posicionamiento, aludió al expresidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que “es del dominio público” que ella fue puesta en su cargo por su “idolatrado tartufo”.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos mujeres vinculadas con La Barredora y aseguran 34 vehículos en Tabasco

En la conferencia del 2 de marzo, Sheinbaum indicó que el llamado “Jefe Diego”, “por más panista que sea”, es un símbolo del “prianismo” por lo que, dijo, recibió tras el fraude electoral de 1988, elección en la que refirió quema de boletas e inconsistencias en el proceso.

Tras la respuesta del panista, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pidió a Fernández de Cevallos “no ser insolente” y afirmó que “es verdad que te hiciste con Carlos Salinas”. También lo acusó de haber validado el fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en complicidad con el entonces presidente.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador acusa ‘saqueo’ del Club Puebla; señala a Salinas Pliego y a un ‘contrato leonino’

La senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, resaltó que Sheinbaum “ganó la Presidencia de la República con el respaldo mayoritario del Pueblo de México” y exigió “más respeto” al excandidato presidencial. En la misma línea, el diputado federal y vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, sostuvo que Fernández de Cevallos “es el mejor ejemplo de todo lo que las mexicanas y mexicanos rechazan”.

Ávila afirmó que el panista representa “la corrupción, la misoginia, el tráfico de influencias” y lo describió como el estereotipo de “machito de cantina”, además de llamarlo “un auténtico traidor”. Por su parte, la senadora de Morena por Yucatán, Verónica Camino Farjat, señaló que, más que “creado”, Fernández de Cevallos fue reconocido como “traidor” tras presuntamente haber pactado con Salinas, y acusó al PAN de actuar con “doble cara y doble moral”.