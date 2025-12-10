Sheinbaum, la aliada de los animales: PETA la corona persona del año

CDMX.- La organización PETA Latino (Personas por el Trato Ético de los Animales) nombró a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como su persona del año, en reconocimiento a su trabajo en favor del bienestar animal y a las reformas impulsadas desde su administración para erradicar la crueldad contra distintas especies.

A través de un posicionamiento público, PETA destacó que la Mandataria impulsó la prohibición del maltrato animal en la Constitución, además de respaldar el fin de la crueldad en las corridas de toros y promover la llamada Ley Mincho, que protege a los delfines que son explotados en cautiverio.

“La reconocemos y agradecemos por prohibir el maltrato animal en la Constitución, respaldar el fin de la crueldad en las corridas de toros y promover la Ley Mincho, que protege a los delfines explotados en cautiverio”, señaló la organización defensora de los derechos de los animales.

PETA Latino afirmó que, gracias al compromiso de la presidenta Sheinbaum, “México avanza hacia un futuro más compasivo y ético para todos los animales”, al considerar que el país ha dado pasos históricos en materia de protección legal y reconocimiento de sus derechos.

El reconocimiento ocurre en un contexto donde el tema del maltrato animal ha cobrado relevancia nacional, luego de diversos casos de violencia contra animales registrados en distintas entidades del país.

En junio pasado, tras el caso de un agente de la Fiscalía del Estado de México que asesinó a tiros a un perro, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó este tipo de conductas y las calificó como “indignantes”, al tiempo que subrayó la importancia de fortalecer el marco legal.

“Estamos en contra de cualquier violencia, de cualquier tipo, pero particularmente el maltrato animal es el reflejo de lo que después incluso podría aumentar en términos de la violencia”, declaró en ese momento la Mandataria.