FGR no ha recibido solicitud para revelar videos del incendio en INM de Ciudad Juárez

“Que fue la Fiscalía la que reservó el video, pero que hoy la Fiscalía lo da a conocer para que no haya ningún problema [...] no soy partidario de que se oculte la información, no sé porque lo hicieron voy a preguntar para que se permita toda la información. A veces los abogados lo hacen por el llamado debido proceso, pero en estos casos y más en trágicos y dolorosos los usan nuestros adversarios”, indicó el Presidente.

Sin embargo, la FGR informó que no ha recibido la solicitud de trasparencia específica sobre el vídeo del incendio en la estación migratoria; “no se ha recibido solicitud de transparencia específica sobre el video del incendio en la estación del @INAMI_mx, en #CiudadJuárez”, menciona en un comunicado.

