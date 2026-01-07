Fiscalía de Jalisco atribuye al CJNG emboscada contra empresario en Zapopan

ZAPOPAN, JAL.- El funcionario señaló que los hechos ocurrieron la mañana del 29 de diciembre en calles de la colonia Residencial Victoria, en el municipio de Zapopan, y que videos analizados por las autoridades muestran a los agresores portando equipo táctico con las siglas del grupo delictivo.

González de los Santos indicó que se investiga la posible relación de Prieto Valencia con ese u otros grupos criminales, al recordar que el empresario contaba con antecedentes penales. “Se está investigando su actividad, a lo que se dedicaba y si tenía relación con este u otros grupos delictivos”, afirmó.

En el lugar del ataque, peritos aseguraron 2 mil 22 cartuchos percutidos de distintos calibres, lo que evidencia la magnitud del operativo criminal, en el que habrían participado alrededor de 30 sicarios, quienes escaparon en varios vehículos. De esas unidades, ocho ya fueron identificadas, localizadas y aseguradas, detalló la Fiscalía.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, justificó el retraso en la llegada de las primeras patrullas, al señalar que los agresores tuvieron prácticamente 30 minutos para ejecutar la emboscada sin oposición de la autoridad.

Explicó que la zona donde ocurrió el ataque registra bajo índice delictivo, por lo que cuenta con pocas unidades asignadas. Añadió que, ante la superioridad de fuego de los delincuentes, los policías más cercanos debieron esperar refuerzos. “Posteriormente llegaron Guardia Nacional, Defensa y policías municipales de manera coordinada”, indicó.

En tanto, el director del C5 Jalisco, Juan Carlos Contreras Vargas, informó que el análisis de cámaras permitió establecer que los sicarios no arribaron juntos, sino en distintos momentos y desde diversos puntos, para no llamar la atención y evitar su detección antes del ataque.

Entre los indicios asegurados, se localizó que Prieto Valencia portaba una pistola calibre 5.7x28, conocida como “matapolicías”, por su capacidad para penetrar chalecos antibalas. Además, se confirmó que fue detenido en 2004 y 2008 por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y que en 2006 fue acusado de desmantelar y remarcar vehículos de carga.

Al abordar el caso, el gobierno de Jalisco señaló inicialmente que Prieto Valencia no era empresario, sino que estaba vinculado a préstamos “gota a gota”, rifas colombianas en el Mercado de Abastos e incluso al tráfico de armas. No obstante, existen registros de que durante la administración municipal de Enrique Alfaro en Guadalajara (2015-2017), se firmaron contratos con Prieto Valencia como administrador de la empresa Comercializadora Odalpi, dedicada a la venta de abarrotes. Con información de El Universal