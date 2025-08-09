Flamazo e incendio en gasera deja dos lesionados, en Nuevo León

Noticias
/ 9 agosto 2025
    Flamazo e incendio en gasera deja dos lesionados, en Nuevo León
    La camioneta resultó consumida en su totalidad y como resultado del percance dos personas resultaron heridas, en Nuevo León Fotos: cortesía

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Universitario para atender sus heridas provocadas por el súbito incendio

Un flamazo e incendio a una camioneta, cuando cargaba gas, dejó dos personas lesionadas, en Nuevo León.

Protección Civil del estado, informó de los hechos registrados este sábado en la subestación Gas Saga, que se ubica en Carretera a Salinas Victoria, y Metalúrgicos en el Parque Industrial del Norte, en Salinas Victoria.

La dependencia estatal confirmó a dos lesionados que fueron trasladados para su atención médica al Hospital Universitario.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil del estado, Protección Civil municipal y Bomberos de Salinas Victoria.

TE PUEDE INTERESAR: Juez vincula a otros dos por caída de escenario en evento de MC en Nuevo León

Los heridos son el conductor de la unidad tipo Estaquitas, así como el despachador de la gasera, ubicada en un predio de unos mil metros cuadrados.

Temas


Accidentes
Incendio

Localizaciones


Salinas Victoria

Organizaciones


Protección Civil

