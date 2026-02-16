Fosas en Mexicali: 30 genetistas trabajan en identificaciones; ya entregaron restos en nueve casos

CDMX.- Un grupo de 30 especialistas en genética de la Fiscalía General de Baja California trabaja en la identificación de restos humanos localizados en fosas clandestinas en el Valle de Mexicali, y ha definido la identidad de 12 víctimas; en nueve casos, los restos ya fueron entregados a sus familiares.

Los hallazgos se concentran en un paraje de la región fronteriza donde, de acuerdo con reportes institucionales, se estima que existen vestigios de al menos 33 víctimas, tras búsquedas realizadas en una zona desértica del valle.

La Fiscalía de Baja California cuenta con información científica de 19 cuerpos y ha documentado que, en la clasificación de los hallazgos, se han detectado huesos de un mismo cuerpo en dos o tres fosas distintas.

Como antecedente, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron los primeros hallazgos a principios de enero de 2026 en el ejido Miguel Alemán, en las cercanías del Valle de San Luis Río Colorado, Sonora, lo que detonó la intervención de autoridades estatales.

Los colectivos alertaron a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía, que se sumaron a las labores de campo; los buscadores han mantenido trabajos con herramientas y apoyo de tecnología, a partir de casos de desaparición de familiares.

El procesamiento forense se ha complicado debido a que la mayoría de los cadáveres fue incinerada, lo que obliga a ampliar análisis y cruces genéticos para sostener la identificación de las víctimas.

En el sitio se han localizado indicios balísticos de distintos calibres, con predominio de casquillos de 9 milímetros, y se reportó el hallazgo de 16 fosas clandestinas en el ejido Miguel Alemán, con confirmación científica de 19 víctimas, según la Fiscalía estatal.

En el panorama general, la zona ha sido señalada en informes y operaciones antidrogas como un corredor relevante para el trasiego fronterizo; además, autoridades y reportes internos ubicaron los hallazgos en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado. Con información de La Jornada