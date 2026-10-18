Frente frío 2 inunda viviendas y restaurantes en la costa de Tabasco; activan Plan DN-III-E

El frente frío número 2 provocó inundaciones y daños en localidades costeras de Tabasco, donde el ingreso del mar, las lluvias recientes y las rachas de viento afectaron viviendas, restaurantes e infraestructura vial.

Ante las condiciones meteorológicas, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para apoyar a la población y atender las afectaciones registradas en la zona costera. Las autoridades mantienen operativos de emergencia en coordinación con Protección Civil y otras dependencias.

Hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas, mientras continúan las labores de asistencia y recuperación para las personas afectadas.

INUNDACIONES EN CHILTEPEC, PARAÍSO, POR EL FRENTE FRÍO 2

Una de las zonas afectadas es la colonia Pénjamo, en Chiltepec, municipio de Paraíso, donde el agua ingresó a viviendas y establecimientos comerciales, incluidos restaurantes.

Personal de Protección Civil de la región de la costa brinda apoyo a las familias que fueron evacuadas ante el avance del agua y las condiciones de viento.

Las inundaciones generaron afectaciones al interior de los inmuebles, por lo que los equipos de emergencia trabajan para facilitar la recuperación de las personas y atender las necesidades derivadas del ingreso del mar.

Las condiciones meteorológicas también han provocado anegaciones en otros puntos de la franja costera, lo que mantiene en alerta a las autoridades encargadas de atender las contingencias.