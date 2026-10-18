Frente frío 2 inunda viviendas y restaurantes en la costa de Tabasco; activan Plan DN-III-E

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    Frente frío 2 inunda viviendas y restaurantes en la costa de Tabasco; activan Plan DN-III-E
    Las inundaciones en Chiltepec, Paraíso, obligaron a evacuar preventivamente a habitantes ante el ingreso del mar y las fuertes rachas de viento. FOTO: CUARTOSCURO

El Ejército y Protección Civil mantienen labores de auxilio en la zona.

El frente frío número 2 provocó inundaciones y daños en localidades costeras de Tabasco, donde el ingreso del mar, las lluvias recientes y las rachas de viento afectaron viviendas, restaurantes e infraestructura vial.

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Ante las condiciones meteorológicas, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E para apoyar a la población y atender las afectaciones registradas en la zona costera. Las autoridades mantienen operativos de emergencia en coordinación con Protección Civil y otras dependencias.

Hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas, mientras continúan las labores de asistencia y recuperación para las personas afectadas.

INUNDACIONES EN CHILTEPEC, PARAÍSO, POR EL FRENTE FRÍO 2

Una de las zonas afectadas es la colonia Pénjamo, en Chiltepec, municipio de Paraíso, donde el agua ingresó a viviendas y establecimientos comerciales, incluidos restaurantes.

Personal de Protección Civil de la región de la costa brinda apoyo a las familias que fueron evacuadas ante el avance del agua y las condiciones de viento.

Las inundaciones generaron afectaciones al interior de los inmuebles, por lo que los equipos de emergencia trabajan para facilitar la recuperación de las personas y atender las necesidades derivadas del ingreso del mar.

Las condiciones meteorológicas también han provocado anegaciones en otros puntos de la franja costera, lo que mantiene en alerta a las autoridades encargadas de atender las contingencias.

$!El frente frío número 2 provocó inundaciones y daños en localidades costeras de Tabasco.
El frente frío número 2 provocó inundaciones y daños en localidades costeras de Tabasco. FOTO: CUARTOSCURO

EJÉRCITO ACTIVA EL PLAN DN-III-E EN TABASCO

Como parte de la respuesta ante las lluvias y los efectos del frente frío, elementos del Ejército Mexicano desplegaron el Plan DN-III-E en las comunidades afectadas.

Este mecanismo permite brindar auxilio a la población ante desastres y emergencias, mediante acciones de evacuación, apoyo a personas en riesgo y atención de las zonas con mayores afectaciones.

En Tabasco, las labores se concentran en atender las inundaciones ocasionadas por la marejada y apoyar a los habitantes que tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas.

Las autoridades mantienen coordinación entre los tres órdenes de gobierno para dar continuidad a las acciones de asistencia y responder a las necesidades de las comunidades costeras.

REPORTAN EVACUACIONES Y DAÑOS EN CARRETERAS

Entre las acciones preventivas se encuentra la evacuación de habitantes de una vivienda ubicada en el tramo carretero Sánchez Magallanes–Paraíso, ante las condiciones registradas en la zona.

Además de las inundaciones, se reportaron afectaciones en la infraestructura vial relacionadas con la erosión, lo que representa otro de los riesgos asociados al avance del mar y las condiciones meteorológicas.

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Los equipos de emergencia mantienen presencia en los puntos afectados para atender a la población y dar seguimiento a la evolución de la contingencia.

Mientras continúan los efectos del frente frío número 2 en la costa de Tabasco, las autoridades sostienen los operativos de vigilancia y auxilio. La prioridad es proteger a los habitantes, reducir los riesgos y atender los daños registrados en viviendas, comercios y vías de comunicación.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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