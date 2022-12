‘Fue un acierto no construir el aeropuerto en Texcoco’... López Obrador muestra hundimiento en la zona

“Ahora que hablamos del aeropuerto, porque todavía no se les quita el coraje a algunos, pero sobre todo para los que no tienen nada que ver en este asunto, sino que es una cuestión de no dar el brazo a torcer, de sostener algo hasta en lo irracional porque no les afectó en nada, al contrario es un beneficio el que no se haya hecho el aeropuerto en Texcoco, la gran decisión histórica”, consideró.

“Les voy a mostrar unas fotos que me dieron ayer, (...) son como testigos de cómo se ha hundido la carretera del aeropuerto a Texcoco donde se iba a construir parte de los columpios, imagínese cuánto dinero para el mantenimiento”, detalló.

El mandatario aseguró que es la zona con más hundimiento en todo el Valle de México.

“A lo que lleva el hambre de dinero a lo racional”, dijo.

En Texcoco se utilizaba huachicol

El presidente reclamó además que en el aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco, todo el combustible que utilizaban era de procedencia ilícita.

“Cuando entramos al gobierno, y es de dominio público, en la carretera de Puebla en las noches había foquitos, gente con foquitos indicando que se vendía huachicol. Bien, se llegó al extremo que en el aeropuerto que estaban construyendo en Texcoco todo el combustible que utilizaban era huachicol”, dijo.

En ese sentido, señaló que esto es un ejemplo de cómo los gobiernos anteriores mentían sobre el combate al robo de combustibles.