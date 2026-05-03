Fuga química manda al hospital a 12 habitantes en Tamaulipas

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    Fuga química manda al hospital a 12 habitantes en Tamaulipas
    Una fuga registrada en una planta química provocó intoxicación y movilización de cuerpos de emergencia. ESPECIAL
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Autoridades evacuaron a vecinos cercanos y mantienen investigaciones sobre el origen del incidente

TAMPICO, TAMPS.- Una fuga de ácido en una planta química ubicada en los límites de Tampico y Altamira, Tamaulipas, dejó al menos 12 personas hospitalizadas por intoxicación, de acuerdo con autoridades de Protección Civil.

El incidente ocurrió poco antes del amanecer en la empresa Chemours S.A. de C.V., cuando vecinos de la zona percibieron un olor fuerte y realizaron llamadas a los números de emergencia.

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Bomberos, personal de Protección Civil, elementos del Ejército Mexicano y brigadistas voluntarios acudieron al sitio para atender la emergencia y revisar las condiciones de seguridad en el área afectada.

Las autoridades determinaron desalojar a por lo menos 30 personas que habitan cerca de la fábrica, debido a la presencia del químico en la zona.

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Entre las personas evacuadas se encontraban menores de edad y mujeres embarazadas; 12 de ellas presentaron problemas respiratorios y fueron trasladadas a distintos hospitales para valoración médica, sin que se reportaran casos graves.

Una falla en el sistema eléctrico de la planta habría provocado la fuga de tetracloruro de titanio, lo que generó una nube tóxica, según la información difundida sobre el caso.

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El compuesto químico se convierte en ácido clorhídrico al entrar en contacto con el ambiente, sustancia que puede causar irritación en piel, ojos y pulmones.

La empresa produce materiales para industrias como pinturas, plásticos y recubrimientos, además de manejar sustancias químicas de alto riesgo, entre ellas cloro y compuestos corrosivos.

Las investigaciones continúan para determinar si hubo alguna anomalía en la planta y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes por la fuga registrada en Tamaulipas. Con información de Excélsior

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